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Головна Кримінал Справу Миколи Тищенка про незаконне позбавлення волі людини передали в суд

Справу Миколи Тищенка про незаконне позбавлення волі людини передали в суд

Юлія Лаврук
17 грудня, 2024 вiвторок
15:06
Кримінал Микола Тищенко, суд

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Миколу Тищенка.

Як встановило розслідування, за вказівкою Тищенка, 20 червня 2024 року група людей у Дніпрі із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. 

При цьому, за словами правоохоронців, вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

В Офісі генпрокурора зазначили, що стосовно одного з фігурантів вже є рішення суду, стосовно іншого – обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Тищенка

У центрі Дніпра 20 червня невідомі в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін 25 червня повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. Адвокат Тищенка поскаржився, що немає жодних доказів того, що Тищенко організував викрадення. Він додав, начебто обшук його підзахисного був проведений неналежним чином і захист навіть не повідомили про нього. 

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку до 23 грудня.

Теги:
Новини
Україна
Дніпро
Микола Тищенко
Офіс генпрокурора
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