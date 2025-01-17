У Києві відкрили посольство Албанії

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Шмигаль привітав делегації з Молдови, Словенії, Албанії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Румунії, Туреччини та Чорногорії, підкресливши важливість Спільного комюніке, в якому країни-учасники засудили російську агресію та підтримали санкції ЄС проти РФ.

Прем'єр також озвучив пріоритети українського уряду, зокрема у сферах оборони, відновлення, захисту енергетики та інтеграції до ЄС та НАТО.

"Значну увагу приділили євроінтеграційному поступу України. Для нас дуже цінний здобутий досвід країн, які вже пройшли шлях до повноправного членства в ЄС. Важливе також посилення співпраці країн, що мають вихід до Чорного моря. Подякував державам за підтримку руху України в НАТО", - зазначив Шмигаль.

Він запропонував розширити співпрацю, зокрема через міжурядові консультації і проєкти відновлення.

"Сьогодні набув чинності Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Привітав офіційне відкриття посольства цієї країни. Вдячний кожній державі за підтримку України, що допомагає протистояти російській збройній агресії", - підсумував Шмигаль.