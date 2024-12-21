Зеленський провів кадрові перестановки в посольствах та організаціях у низці країн
У суботу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський замінив українських послів на Багамських Островах, у Тринідаді і Тобаго, Китаї, Індонезії, Японії, Литві, Словенії та Руанді
Про це йдеться на сайті президента України.
Звільнення
Указом №863/2024 Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Кенії Андрія Праведника з цієї ж посади в Руанді.
Андрія Тарана президент звільнив з посади посла України в Словенії, йдеться в указі №864/2024.
Також звільнено Петра Бешту з посади посла в Литовській Республіці (№865/2024).
Указом №866/2024 звільнено Сергія Корсунського з посади посла в Японії.
Президент звільнив посла в Республіці Індонезія та з посади представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом Василя Гамяніна (№867/2024).
Павла Рябікіна указом №868/2024 звільнено з посади посла в Китаї.
Окрім послів, Зеленський звільнив постійну представницю України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко (№869/2024).
Сергія Кисилицю указом №870/2024 звільнено з посад постпреда України при Організації Об'єднаних Націй, посла України в Співдружності Багамських Островів та посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.
Призначення
Послом в Республіці Руанда призначено Вячеслава Яцюка (№873/2024).
Зеленський призначив Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни (№874/2024).
Послом у Литві президент призначив Ольгу Нікітченко (№875/2024), а в Угорщині - Федора Шандора (№876/2024).
Петра Бешту призначено послом України в Словенії (№877/2024), а Василя Гамяніна - послом України в Демократичній Республіці Конго (№878/2024).
Заступницю очільника МЗС України Марʼяну Бецу призначено головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (№872/2024).
Євгенія Цимбалюка призначено постпредом України при відділенні ООН та в інших міжнародних організаціях у Женеві (№879/2024).
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що кадрові перестановки, що відбулися у Збройних Силах України наприкінці листопада 2024 року, не будуть останніми. Він анонсував нові кадрові перестановки у ЗСУ.
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