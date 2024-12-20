Зеленський оголосив про призначення 30 дипломатів: серед них - Наріман Джелял та Андрій Мельник

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, передає пресслужба ОП.

"З нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більш ніж 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН та інші. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - сказав президент.

Указів про призначення ще немає, але посол в Бразилії Андрій Мельник має замінити на посаді Сергія Кислицю.