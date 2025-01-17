Інавгурація Трампа: спецефір на Еспресо із прямою трансляцією

В понеділок, 20 січня, о 18.00 розпочнеться спецвипуск Великого ефіру, з прямою трансляцією з Вашингтону та синхронним перекладом, який забезпечить Еспресо.

В студії ведучі Василь Зима та Юрій Фізер коментуватимуть перебіг інавгурації: особливості, яскраві моменти, розповідатимуть про гостей та тих, хто проігнорував церемонію.

Також в межах спецвипуску на глядачів чекатиме огляд міжнародних ЗМІ: про те, що передувало інавгурації та про нові призначення в адміністрації президента США.

О 20.00 до обговорення із США долучиться Ігор Айзенберг, професор Мангеттенського університету.

У новинних випусках темам, пов'язаним із інавгурацією та новим президентом, приділятиметься особлива увага протягом всього дня: передбачені спеціальні сюжети, прямі включення та ексклюзивні коментарі.

