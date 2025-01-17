Інавгурація Трампа: спецефір на Еспресо із прямою трансляцією
20 січня в ефірі Еспресо спеціальний проєкт, присвячений 60-й президентській інавгурації в історії США і другій інавгурації Дональда Трампа
В понеділок, 20 січня, о 18.00 розпочнеться спецвипуск Великого ефіру, з прямою трансляцією з Вашингтону та синхронним перекладом, який забезпечить Еспресо.
В студії ведучі Василь Зима та Юрій Фізер коментуватимуть перебіг інавгурації: особливості, яскраві моменти, розповідатимуть про гостей та тих, хто проігнорував церемонію.
Також в межах спецвипуску на глядачів чекатиме огляд міжнародних ЗМІ: про те, що передувало інавгурації та про нові призначення в адміністрації президента США.
О 20.00 до обговорення із США долучиться Ігор Айзенберг, професор Мангеттенського університету.
У новинних випусках темам, пов'язаним із інавгурацією та новим президентом, приділятиметься особлива увага протягом всього дня: передбачені спеціальні сюжети, прямі включення та ексклюзивні коментарі.
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