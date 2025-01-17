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Згурець відреагував на реакцію АОЗ щодо "маніпуляцій" у його матеріалі про закупівлі мін часів Другої світової

Тетяна Нижник
17 січня, 2025 п'ятниця
18:04
Суспільство Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express розмовляв із керівницею Агенції оборонних закупівель, після резонансу навколо публікації про міни

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Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора у нас була досить тривала та продуктивна розмова з керівницею АОЗ Мариною Безруковою. Мені здалося, що ми зрозуміли один одного. Проте сьогодні в публікації АОЗ згадується про маніпулятивні речі в моєму матеріалі", - сказав Згурець.

Говорячи про міни, варто починати з держави, потім переходити до Агенції оборонних закупівель, а далі до самих контрактів. Адже державного підходу в цьому компоненті не існує.

"Нам дуже потрібні протитанкові та протипіхотні міни. Керівництву держави це стало відомо ще з часу, коли почали будувати фортифікації, і стало зрозуміло, що потреба в мінах вимірюється мільйонами. Але не було створено державної програми для національного виробництва протипіхотних мін", - зазначив Згурець.

АОЗ закуповує озброєння, керуючись принципами ефективного використання коштів. Вони говорять, що мають можливості бронювати озброєння без фінансових зобов'язань. Зокрема, щодо мін Другої світової війни. Виникає питання: чи бронювалися нові міни у інших виробників таким чином?

"За підсумками вчорашньої розмови мені сказали, що у Агенції є контракти з прямими виробниками мін. Але внутрішня перевірка показала, що Україна закуповує міни через посередників. Прямих контрактів на закупівлю мін у виробників немає. Також можливо, що є новіші міни, ніж ті, що ми зараз закуповуємо. Є кілька країн Азії з запасами мін, які можна було б купити, якщо наші спецекспортери будуть працювати на цих ринках. Вони працюють, але спроби купити новіші та дешевші міни через Агенцію не відбувалися", - зауважив Згурець.

Міни часів Другої світової війни коштують близько 590 євро за одиницю, тоді як нові міни коштують приблизно 700 євро і більше. Тим не менш, ми повертаємося до цих мін, які зберігаються на складах і зафрахтовані українською стороною, як стверджує АОЗ. Можливо це дійсно так. А все тому, що інших покупців на ці міни ніхто не знайде, додав Згурець.

"В одній з публікацій ми написали про пропозиції на такі ж типажі мін від інших посередників за нижчою ціною. На що мені вчора відповіли, що таких пропозицій не було. За нашою інформацією, такі пропозиції надходили. Але чомусь на кінець року контрактувалися міни за вищою ціною, аргументуючи це вкрай необхідною потребою для Збройних сил. А ці міни були потрібні ще два роки тому. Потрібно з'ясувати, чи є маніпуляції в публікаціях, яка повинна бути ціна і чому так сталося", - пояснив він.

Щодо спроби підкупу редакції "Еспресо", Агенція з оборонних закупівель спростовує свою причетність і звернулася до правоохоронних органів. Але те, що ми закуповуємо старі міни за найвищою ціною, у будь-якому випадку, свідчить про низьку ефективність системи закупівель озброєння. Зміна керівництва Агенції оборонних закупівель може не змінити ситуацію, вважає Згурець. Хоча сподівається, що запрацює наглядова рада, яка підвищить ефективність роботи агенції.

"Ми маємо створити державну програму виробництва протипіхотних і протитанкових мін. Ми купуємо тротил, що може забезпечити нас мінами, і це те, що нам потрібно робити. Ситуація навколо Агенції оборонних закупівель виглядає критичною, але важливо, щоб вся критика базувалася на об'єктивних фактах, а не маніпуляціях", - резюмував військовий експерт.

  • 13 січня військовий експерт Сергій Згурець опублікував матеріал, у якому йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 1941+ року виробництва за ціною близько 600 євро за одиницю. Загальна сума контракту становить понад двісті мільйонів євро.
  • Після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту.
  • До редакції "Еспресо" звернулася Агенція оборонних закупівель з офіційним запитом надати докази щодо пропозиції однієї з рекламних агенцій про видалення з сайту матеріалу Сергія Згурця.
  • У відповідь на коментар Агенції оборонних закупівель Еспресо заперечує, що інформація у матеріалі Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін часів Другої світової є недостовірною.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
Сергій Згурець
Друга світова війна
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
зброя для України
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