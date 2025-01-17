Олімпійський медаліст Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії

Про це повідомив головний тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич, пише Jutarnji List.

Окрім Ковтуна документа на отримання громадянства Хорватії подала також його тренерка Ірина Горбачева, яка, за інформацією видання, мала певні розбіжності з українською федерацією.

Як пише Jutarnji List, спортсмен вже отримав "зелене світло" на виступи від федерації спортивної гімнастики Хорватії. Тепер йому залишилося отримати паспорт країни, аби остаточно змінити спортивне громадянство.

"Ми подали документи у міністерство внутрішніх справ, і це має піти за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: перший – він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту, а інший – (отримання громадянства, – ред.)через "швидку смугу" для українців, які мають особливі умови для отримання громадянства в Хорватії та ЄС", – сказав тренер збірної Хорватії.

За його словами, після цього потрібно буде зареєструвати зміну громадянства у Світовій федерації гімнастики.

"Тут ми очікуємо на проблеми, бо Україна, очевидно, добровільно його не відпустить. Є різні варіанти, найгірший, що може статися, наскільки ми розуміємо – рік карантину та паузи від виступів у міжнародних змаганнях", – додав Маджаревич.

У виданні нагадали, що у перші дні повномасштабного вторгнення Владімір Маджаревич запросив українських гімнастів до Осієка. Ідея була в тому, щоб вони залишилися на два місяці, проте Ковтун і Горбачева залишилися в країні майже на три роки.