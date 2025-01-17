Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: чотири людини загинули, є поранені

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі пошкоджені 2 п'ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває", – йдеться в повідомленні.

За його інформацією, постраждали п'ять людей, з них трьох госпіталізували у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці.

Очільник ОВА раніше інформував, що через російський удар загинули три жінки та чоловік. Також важкопоранені 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що понеділок 20 січня буде оголошено Днем жалоби.

Раніше Вілкул повідомляв, що внаслідок російської атаки по місту відомо про трьох загиблих та трьох поранених. Постраждалим надають допомогу.

О 12:46 Сергій Лисак інформував про удар по Кривому Розі, внаслідок якого щонайменше три людини загинули. Також пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

Повітряні сили ЗСУ о 12:14 повідомляли про швидкісну ціль на Кривий Ріг. За 15 хвилин військові знову попередили про балістику в напрямку міста.

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав російський обстріл Кривого Рогу балістичними ракетами черговим злочином РФ проти України та міжнародного права.

Він наголосив, що Росія вкотре порушує Женевські конвенції, які прямо забороняють удари по цивільних об'єктах і гарантують захист мирного населення в умовах війни.

"Цивільні об’єкти – школи, лікарні, житлові будинки – не можуть бути мішенню. Війна, яку веде Росія, спрямована на знищення не лише інфраструктури, а й життя, прав та свобод українців", – зазначив Лубінець.