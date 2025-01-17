У Кривому Розі внаслідок атаки РФ у чоловіка загинула його друга жінка: під час окупації Херсона він поховав дружину
Під час атаки на Кривий Ріг 17 січня в чоловіка загинула його друга кохана. Свою першу дружину він поховав у 2022 році під час окупації Херсона
Про це Ігор розповів місцевому виданню "Свої".
У його старшого сина сьогодні день народження, сім'я їздила на ринок за покупками. Через російську атаку кохану жінку чоловіка вбило уламками у власному авто.
"У дітей істерика. Коли вони побачили їхню нову маму загиблу, в них просто зірвало дах. Уявіть, у 2022-му рідну маму поховали, а зараз – другу", – розповів Ігор.
- Російська армія вдень 17 січня вдарила балістикою по Кривому Розі, пошкодивши навчальний заклад та житлову забудову. Внаслідок атаки 4 людини загинули, семеро отримали поранення.
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