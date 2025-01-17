У Кривому Розі внаслідок атаки РФ у чоловіка загинула його друга жінка: під час окупації Херсона він поховав дружину

Про це Ігор розповів місцевому виданню "Свої".

У його старшого сина сьогодні день народження, сім'я їздила на ринок за покупками. Через російську атаку кохану жінку чоловіка вбило уламками у власному авто.

"У дітей істерика. Коли вони побачили їхню нову маму загиблу, в них просто зірвало дах. Уявіть, у 2022-му рідну маму поховали, а зараз – другу", – розповів Ігор.