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Летів понад дві доби без спочинку: що таке універсальні БпЛА Penguin, їхні параметри, можливості і як вони допомагають ЗСУ на фронті

Роман Яворський
17 січня, 2025 п'ятниця
12:20
Пояснюємо БпЛА Penguin

Серед широкого спектра західної техніки, що надходить на потреби Сил оборони, особливе місце посідають безпілотні системи. Вони стають "очима та вухами" армії, а від них залежить життя солдатів та успіх операцій. У довгому списку безпілотників знайшлося місце і для дронів, які іронічно названі іменем птаха, що не літає – Penguin

Зміст

Що таке БпЛА Penguin і як його створили

У липні 2023 року Департамент оборони США оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму бл. $800 млн. Разом із боєприпасами для систем ППО Patriot та HIMARS, 155-мм гаубицями, БМП Bradley та іншим озброєнням, до пакета увійшли безпілотні авіаційні комплекси Penguin.

Крім того, влітку 2023 року про закупівлю цих безпілотників повідомляла й українська сторона, зокрема віцепрем’єр-міністр з інновацій Михайло Федоров. Йшлося про закупівлю безпілотників за кошти, зібрані для Армії дронів через United24. У липні 2023-го говорили про 500 БпЛА, а через два місяці – вже про 1740 дронів, закуплених за цією програмою. У переліку закуплених БпЛА фігурували й Penguin.

БпЛА Penguin

Фото: edgeautonomy

"Серед БПЛА – авіаційні комплекси Penguin MK-2, що передають дані зашифрованими цифровими каналами, тому надійно захищені від перешкод" – писав міністр Федоров. 

Безпілотники Penguin розробила латвійська компанія UAV Factory. Засновник компанії Константин Попік у дитинстві займався в ризькому гуртку авіамоделювання, згодом навчався на авіаінженера в Ліверпульському університеті. У 2009 році Попік заснував UAV Factory, того ж року молода компанія розробила та продала дві моделі БпЛА з габаритами 3х3 м. На їх базі й був створений безпілотник Penguin В. До слова, в Латвії створювали весь продукт – і сам літальний апарат, і оптику для нього.

У вересні 2021 року відбулося злиття UAV Factory та американської компанії Jennings Aeronautics. Так утворилася міжнародна компанія Edge Autonomy з головним офісом у Каліфорнії та офісами в США, Канаді та Латвії. Вона постачає свою продукцію в понад 60 країн.

БпЛА Penguin

Фото: edgeautonomy

Що відомо про БпЛА Penguin

Продукцію Edge Autonomy використовували в різних галузях, де важливе спостереження з висоти. Її купували університети, аграрні фірми, рятувальники та ін. Однак останнім часом пріоритетом стали військові поставки.

Військові можуть застосовувати цей безпілотник для спостереження, відстежування об'єктів, виявлення невеликих рухомих цілей та збору розвідувальних даних. Для цього "пінгвін" обладнаний потужною електрооптичною камерою з 15-кратним зумом, яку встановленою під центральною секцією фюзеляжу. В комплексі з інфрачервоними сенсорами вона дозволяє бачити все за будь-якої погоди (навіть за поривів вітру до 55 км/год) і в будь-який час доби. Дрон управляється з відстані до 180 км

БпЛА Penguin

Фото: edgeautonomy

Базовий комплекс Penguin MK-2 складається з безпілотника з інфрачервоною турельною камерою, наземної станції управління і антени MIMO. Якщо є потреба дрон оснащують тепловізором, що охолоджується.

Для виготовлення БпЛА застосовується спеціальне вуглецеве композитне волокно, що робить дрон одночасно легким (32 кг) і міцним. Заміну батареї можна здійснити менше, ніж за 2 хвилини. 

"По суті це є конвертоплан. Тобто це і БпЛА, і дрон, і вертоліт водночас. Він може злетіти з будь-якої прямої поверхні. Тобто йому не потрібні ані катапульта, ані злітна смуга", – розповів засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Завдяки швидкому приземленню та злету, система є універсальною і її можна використовувати для багатьох військових цілей: керування вогнем, пошук і порятунок людей, оцінювання шкоди інфраструктурі тощо.

БпЛА Penguin оснащений технологією Aeroflow. Ця технологія дає йому змогу ховати лопаті під час польоту, щоб економити до 20% заряду. 

БпЛА Penguin

Фото: edgeautonomy

Технічні характеристики БпЛА Penguin

Penguin має кілька модифікацій. Основна модель – Penguin С – має розмах крил понад 4 метри і може знаходитись у небі понад 12 годин. БпЛА має додатковий відсік для корисного навантаження. Зліт і посадка вертикальні, повністю автоматизовані, тому злітно-посадкової смуги "пінгвін" не потребує. Дрон обладнаний парашутною системою для аварійної посадки.

Penguin С

  • Розмах крил – 4,12 м,
  • Тривалість польоту – 12+ годин,
  • Дальність польоту – до 180 км,
  • Максимальна висота – 5 км,
  • Вага – 32 кг,
  • Швидкість – до 120 км/год.

Penguin В є трохи меншим за розмірами, це додає йому маневреності. Безпілотник має надміцне шасі, об'ємний паливний бак, високоефективний двигун із вприскуванням палива (або електричний двигун) та універсальне кріплення для збільшення навантаження, що дозволяє доставити понад 20 кг вантажу (при базовому корисному навантаженні 4,5 кг) глибоко в тил ворога. Запускається з пневматичної катапульти.

Penguin В

  • Розмах крил – 3,3 м,
  • Тривалість польоту – 20+ год,
  • Дальність польоту – 180+ км,
  • Максимальна висота – 4 км,
  • Максимальна злітна вага – 20+ кг,
  • Швидкість – 110 км/год.

БпЛА Penguin

Фото: edgeautonomy

Дальність польоту БпЛА Penguin

Загалом виробник гарантує дальність польоту у 180 км і класифікує "Пінгвін" як розвідувальний дрон. Однак ймовірно, що ці БпЛА модифікують уже безпосередньо у ЗСУ під конкретні потреби.

Так російські пропагандисти демонстрували такий перероблений під дрон-камікадзе Penguin, який нібито приземлили в Калмикії, а це щонайменше 300 км від лінії фронту.

Зрештою точно відомо, що ресурс у 25 годин роботи, озвучений виробником – це точно не межа можливостей Penguin. Так ще у 2012 році Penguin В встановив світовий рекорд, пролетівши без перепочинку 54 години та 27 хвилин. У процесі рекордного польоту безпілотник зіткнувся з температурою понад 30 градусів і поривами вітру 20 м/с.

Через 8 років UAVFactory готувалися до оновлення цього рекорду, однак тестовий виліт зазнав невдачі. Зв'язок із безпілотником, вагою 26 кг, зник, коли він був на висоті понад 200 метрів і мав швидкість 70 км/год. Припускали, що дрон може летіти прямо, по колу, або ж взагалі вже десь приземлився. Оскільки дрон мав запас пального на 90 годин, то через це навіть довелося закрити повітряний простір над Латвією, щоб уникнути авіакатастроф. 

БпЛА Penguin

Фото: edgeautonomy

Однак рекордні відстані не потрібні Силам оборони, щоб ефективно використовувати "пінгвінів".

"Це дуже хороший безпілотник оперативно-тактичного рівня, що може стати дуже корисним для розвідки та для роботи української артилерії. Я не впевнений, що він літатиме за 150 км за лінію фронту. Однак навіть 50-60 км за лінію фронту – це дуже хороший результат, що допоможе працювати далекобійній високоточній артилерії", – зазначив Павло Нарожний.

 

Теги:
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зброя
ППО
Війна з Росією
безпілотник
зброя для України
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