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Верховний суд вперше скасував персональні санкції, введені РНБО та Зеленським

Ксенія Золотова
21 лютого, 2025 п'ятниця
08:09
Суспільство Верховний суд України

Верховний суд вперше визнав протиправним і недійсним введення РНБО та Володимиром Зеленським персональних санкцій проти конкретної людини

Зміст

Про це йдеться в рішенні суду у справі № 990/176/23.

Йдеться про санкції, введені Україною проти француза Дюрея Луї-Мішеля, який до 2022 року багато років працював у BNP Paribas.

Щодо Луї-Мішеля рішенням РНБО та указом президента Володимира Зеленського від 19 лютого 2023 року було застосовано шість санкцій строком на десять років: від блокування активів і запобігання виведенню капіталів за межі України до призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, а також заборони в'їзду на територію України.

"Визнати протиправним та нечинним указ президента України від 19 лютого 2023 року № 82/2023… в частині введення в дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо ОСОБИ — позиція 273 у Додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 19 лютого 2023 року", — йдеться в рішенні Верховного суду.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення для набрання ним чинності має бути підтверджене Великою палатою Верховного суду. На подання апеляційної скарги дається 30 днів з дня складання повного судового рішення.

19 лютого 2023 року за рішенням РНБО та указом президента проти француза Луї-Мішеля ввели шість санкцій терміном на 10 років. Серед накладених обмежень: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборони в’їзду на територію України.

  • 12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про  санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній нардеп Віктор Медведчук. Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо бізнесменів і високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО.
Теги:
Новини
Україна
політика
РНБО
Володимир Зеленський
Верховний суд
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