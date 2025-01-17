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Зеленський надав звання Героя України захиснику Дмитрові Масловському, який загинув у рукопашному бою

Юлія Лаврук
17 січня, 2025 п'ятниця
15:57
Війна з Росією Дмитро Масловський

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України військовому Дмитрові Масловському, який загинув у рукопашному бою з окупантом

Зміст

Про це повідомив президент у Telegram.

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди пам'ятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", – написав Зеленський.

Нагороду полеглому військовому надали за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за самовіддане служіння українському народові, йдеться в указі.

Про Дмитра Масловського

Дмитро Масловський народився 7 листопада 1994 року в селі Янишівка Подільського району Одеської області. У 2017–2020 роках брав участь в АТО/ООС.

У 2023 році його мобілізовували на військову службу. Масловський проходив її в 71-й окремій єгерській бригаді. Брав участь у боях на Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямку.

Наприкінці листопада 2024 року в Любашівській громаді повідомили, що захисник загинув 17 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Трудове Донецької області.

У січні 2025 року російські Telegram-канали поширили відео з рукопашним боєм між російським та українським військовим, внаслідок якого наш воїн помирає. Військовий медик Віцик повідомив, що на відео був Дмитро Масловський.

Теги:
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військові
Володимир Зеленський
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