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Головна Енергетика "Жодна розподілена генерація не замінить атомну енергетику": Галущенко пояснив необхідність будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС

"Жодна розподілена генерація не замінить атомну енергетику": Галущенко пояснив необхідність будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС

Катерина Ганжа
17 січня, 2025 п'ятниця
13:49
Енергетика Герман Галущенко

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив необхідність будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Це ж політичне рішення, що ми розвиваємо атомну енергетику. Жодна розподілена генерація не замінить атомну енергетику. І якщо ми говоримо, що нам не треба базова генерація, то давайте тоді чесно говорити – що давайте піднімати людям тариф. Давайте відпустимо ринкові ціни. Тому що жодна розподілена генерація не в стані забезпечити фінансування і компенсацію тарифів для населення. В рік це коштує 3,5-4 мільярда доларів дотацій від державних компаній для підтримання пільгового тарифу населення", - зазначив Галущенко.

Також міністр енергетики зауважив, що реактори, які пропонується закупити у Болгарії не варто вважати "виключно продуктом російської індустрії". 

"Стосовно "російськості" блоків. Я вам відкрию певно таємницю – частина цих блоків вироблялася в місті Краматорськ в Україні. Тому що це крупновузлова збірка. І, відповідно, ті частини, які робилися в Україні, вони їхали в Росію, і там вже зварювалися. Тому я б не говорив, що це виключно продукт російської індустрії", - наголосив Герман Галущенко. 

Читайте також: "Це доведення ситуації до абсурду": нардепка Совсун про ідею щодо закупівлі реакторів виробництва РФ для Хмельницької АЕС

Говорячи про добудову енергоблоків на ХАЕС, міністр енергетики зазначив, що "на самій ділянці знаходиться обладнання, яке було закуплене раніше для встановлення цих блоків".

"Насправді це обладнання закуповувалося ще далеко до нас. Це обладнання, яке закуповувалось у 84-му, 85-му, 86-му роках. Я навіть не скажу вам прізвища тих, хто закуповував це обладнання. Це так сталося, що це надбання того часу… В чому є унікальність цієї ситуації – тому що насправді, і будівельні конструкції, і оце обладнання, про яке ви питаєте, це все закуповувалося ще раніше. І насправді, ми просто маємо це як спадок від попереднього покоління енергетиків, які це робили. Багато із них ще працюють. Тому, це унікальний шанс. Маючи обладнання, маючи відповідні конструкції, маючи можливість отримати два корпуси, яких нам не вистачає з точки зору технологічного, щоб запустити ці реактори", - розповів Галущенко. 

  • Нагадаємо, Україна продовжить будувати нові блоки, зокрема на Хмельницькій АЕС, бо це допоможе бути енергонезалежними. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пленарному засіданні Верховної Ради під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, йшлось у відеотрансляції, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко
  • Як ми вже писали, Україна визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року, повідомляв експерт Energy Club Іван Григорук. Згідно зі стратегією, третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році
  • В комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 16 січня підтримали закупівлю обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Хмельницька АЕС
атомна енергетика
Економіка
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