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Огляд

Зміцнення зв'язків Росії з Іраном впливає на війну в Україні, а британці передадуть нам нові системи ППО. Акценти світових ЗМІ 17 січня

Андріана Стахів
17 січня, 2025 п'ятниця
12:33
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань вплив на війну в Україні зміцнення зв'язків між Росією та Іраном, а також нова збройна допомога від Великої Британії, серед якої системи ППО Gravehawk

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 січня.

Зміцнення зв'язків Росії з Іраном впливає на війну в Україні

Іран Росія

Всього за три дні до повернення новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому Росія та Іран нарешті підпишуть "всеосяжну угоду про партнерство", над якою працювали кілька місяців, пише CNN

Це крок, який перефокусує увагу на партнерство, яке вплинуло на ситуацію на полі бою в Україні, і яке залишається відданим виклику міжнародному порядку, очолюваному США навіть попри те, що нова адміністрація США обіцяє тіснішу взаємодію з Росією.

Росія та Іран мають складне минуле, приправлене конфліктами, і навіть зараз балансують на тонкій межі між співпрацею та недовірою. І все ж, вважають у CNN, війна в Україні зблизила Москву і Тегеран.

"Ця ідея – бачити Сполучені Штати не просто як супротивника, а як стратегічну мету всієї їхньої зовнішньої політики – об'єднала їх, – сказав директор Близькосхідного центру стратегічних і міжнародних досліджень в аналітичному центрі Вашингтону Джон Альтерман в інтерв'ю телеканалу CNN. – Це об'єднало їх на полях битв в Україні".

У липні 2022 року, через п'ять місяців після повномасштабного вторгнення в Україну, президент Росії Володимир Путін відвідав Тегеран, що стало його першою поїздкою у воєнний час за межі колишнього СРСР. Його армія втратила значну частину своїх початкових здобутків, коли була витіснена з Київської області – і втратить ще більше пізніше того ж року під час двох наступних успішних контрнаступів української армії.

Завдяки угоді, укладеній після цього візиту, Росія зараз виробляє тисячі іранських ударних дронів Shahed на заводі в Татарстані. Ці безпілотники стали основою війни на виснаження, яку веде Москва, їхні рої атакують цивільні райони та енергетичну інфраструктуру, намагаючись зламати рішучість українського народу і виснажити його протиповітряну оборону.

Москва також, за даними США, прийняла іранські балістичні ракети – і хоча точних доказів їхнього ймовірного розгортання ще немає, ця новина сама по собі стала потужним сигналом для союзників України про те, що Путін готовий до ескалації.

Менш бажано для Москви, але це також стало одним з факторів, який допоміг змістити акценти в дебатах навколо надання Україні дозволу на запуск західних ракет дальнього радіусу дії по військових об'єктах в Росії. Кілька відомих російських військових блогерів стверджували на початку січня, без надання доказів, що іранські пускові установки та інше обладнання були доставлені на російські військові полігони напередодні підписання угоди.

Через два з половиною роки після візиту Путіна до Тегерана динаміка помітно змінилася для обох сторін. Росія зараз має перевагу в Україні. Вона завойовує території на східному фронті і за допомогою північнокорейських солдатів повільно відтісняє Україну в російському регіоні Курська. Нова адміністрація Трампа, до ледь прихованої радості Москви, хоче розпочати переговори і робить заяви про те, щоб дозволити Росії зберегти окуповану нею територію і призупинити подачу Україною заявки на членство в НАТО.

П'ятнична зустріч Путіна з президентом Ірану також пропонує Москві довгоочікувану можливість відполірувати свій імідж наддержави. Росія розглядає ці відносини як "асиметричні",  сказав в інтерв'ю CNN старший науковий співробітник Атлантичної ради Жан-Лу Самаан. 

"Вони все ще вважають себе тут більшим партнером, а Іран – регіональним партнером", – каже він.

 Тим часом адміністрація президента Ірану поспішає підписати цей договір з Росією на тлі численних загроз своїй безпеці.

"Вони налякані адміністрацією Трампа, вони налякані Ізраїлем, вони налякані крахом Асада, крахом Хезболли", – пояснив Жан-Лу Самаан і додав, що Іран шукає демонстрації підтримки.

Чого ще хоче Росія, менш зрозуміло. Вона вже локалізувала виробництво шахідів на російській землі і, заплативши Ірану за первинною угодою франшизи на їх виробництво, тепер робить це з набагато меншою участю Ірану.

"Я думаю, що це частково має на меті дати зрозуміти адміністрації Трампа, що у кожного з нас є варіанти, сказав Альтерман. Я думаю, що іранці шукають інструменти, які вони можуть використовувати з американцями... і є відчуття, що це дає їм щось, чим можна торгувати або про що можна говорити".

Іран, зіткнувшись з перспективою можливого відновлення санкцій ООН, які були зняті в рамках ядерної угоди 2015 року, терміново шукає способи переконати США знову приєднатися до цієї угоди, з якої Трамп вийшов у 2018 році, або перезапустити переговори.

Для Росії новий договір з Іраном країною, яка, можливо, ближча, ніж будь-коли, до створення ядерної зброї може бути частково пов'язаний з тим, щоб налякати перспективою подальшої ескалації перед новою адміністрацією США, яка, на її думку, менш прихильно ставиться до України.

Велика Британія передасть українцям нові системи ППО Gravehawk

ппо

Україна отримає нову, спеціально розроблену на замовлення систему протиповітряної оборони під назвою Gravehawk в рамках підтримки, про яку оголосив Кір Стармер під час свого візиту до Києва, повідомляє The Guardian.

Система має розміри приблизно як морський контейнер. Вона була розроблена Великобританією і Данією, щоб дозволити українцям збивати повітряні загрози за допомогою модернізованих ракет класу "повітря-повітря", що запускаються з землі.

За словами британського уряду, це означає, що вона може "використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні їхніх сил оборони", щоб збивати російські ракети і безпілотники. 

Британський уряд повідомив, що два прототипи Gravehawk пройшли випробування в Україні у вересні, а цього року планується відправка ще 15.

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Росія
ППО
Іран
Війна з Росією
США
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
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