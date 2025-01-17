Байден залишить за Трампом рішення стосовно заборони TikTok, - AP

Про це пише Associated Press із посиланням на джерело.

За словами анонімного американського чиновника, адміністрація Байдена залишає виконання закону про блокування китайського застосунку, і потенційне його ухвалення залежатиме вже від Трампа.

AP нагадує: під час своєї першої каденції Трамп прагнув заборонити TikTok у Сполучених Штатах через "проблеми національної безпеки".

Однак під час передвиборчої кампанії 2024 року він зареєструвався в застосунку, а команда обраного президента використовувала мережу для комунікації з молодшими виборцями. Трамп також оголошував обіцянку "врятувати TikTok", додавши, що платформа допомогла йому отримати більше голосів молоді.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.

Платформа TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки, якщо 19 січня Верховний суд вирішить його заборонити.

Згодом стало відомо, що гендиректор TikTok Шоу Цзі Чу має намір відвідати інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.