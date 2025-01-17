Із вересня студенти ВНЗ проходитимуть базову загальновійськову підготовку, - Міноборони
Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин
Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Базова загальновійськова підготовка складатиметься з двох частин:
- теоретичний курс – 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти
- практичний курс – 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.
"Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - зазначив Мельник.
В оборонному відомстві пояснили, що під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю.
Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність, додали в Міноборони.
Довідково. 15 січня 2025 президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів - здобувачів вищої освіти.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в українській армії служать 880 тис. військових, які захищають усю територію держави.
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