Чисельність української армії складає 880 тис. військових, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в українській армії служать 880 тис. військових, які захищають усю територію держави
Про це він сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.
За словами Зеленського, українська армія налічує 880 тис. людей, тоді як російський контингент в Україні - близько 600 тис.
"Чому? Як би там не було, і навіть після війни ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч (трохи плюс) російського контингенту на території нашої держави. Може і трохи мінус, залежно як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, сьогодні вона становить 880 тисяч. Але 880 тисяч захищають усю територію. Російські війська зосереджені на деяких напрямках", - зауважив президент.
Через це, як зазначив Зеленський, на деяких ділянках РФ має кількісну перевагу.
Водночас він наголосив: Київ підтримує ініціативу з іноземним контингентом, проте необхідно розуміти, яким він може бути та якою буде армія України.
"Це дуже велика армія. Тому ігри з меседжами про скорочення і так далі - ми сьогодні не граємо в це. Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це теж серйозна, а на сьогодні - єдина гарантія безпеки. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів. Тому як зберегти велику армію - це також частина цих домовленостей", - пояснив Зеленський.
- 18 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ за 2024 рік залучила додатково 100 тис. осіб до війни з Україною.
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