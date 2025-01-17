У Фінляндії партія відкликала висування на муніципальних виборах кандидата, який називає війну в Україні "СВО"

Про це повідомляє Yle.

Зазначено, що причиною відкликання Тіайнена стала опублікована 29 грудня його стаття в газеті, у якій він називає війну Росії проти України "спеціальною військовою операцією". Також він критикував НАТО.

Керівництво "Союзу лівих сил" наголошує, що твердження кандидата у матеріалі не відповідають партійній лінії, тому його кандидатуру відкликали.

Водночас Тіайнен був "шокований тим, що саме ліві дотримуються такої лінії, що людина не може висловлювати свою думку". За його словами, він назвав війну "СВО", адже "великі держави називають напади спеціальними операціями".

"Росія назвала це спеціальною операцією. Але, звичайно, коли це триває вже два роки, то це війна", - сказав він, додавши, що "виступає за мир вже 50 років".