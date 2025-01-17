Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Фінляндії партія відкликала висування на муніципальних виборах кандидата, який називає війну в Україні "СВО"

У Фінляндії партія відкликала висування на муніципальних виборах кандидата, який називає війну в Україні "СВО"

Дар'я Куркіна
17 січня, 2025 п'ятниця
15:30
Світ Фінляндія

Керівництво фінської партії "Союз лівих сил" у регіоні Пірканмаа відкликало кандидатуру незалежного кандидата на муніципальних і регіональних виборах Ханну Тіайнена через його висловлювання щодо РФ. Зокрема, той називає війну в Україні "СВО"

Зміст

Про це повідомляє Yle.

Зазначено, що причиною відкликання Тіайнена стала опублікована 29 грудня його стаття в газеті, у якій він називає війну Росії проти України "спеціальною військовою операцією". Також він критикував НАТО.

Керівництво "Союзу лівих сил" наголошує, що твердження кандидата у матеріалі не відповідають партійній лінії, тому його кандидатуру відкликали.

Водночас Тіайнен був "шокований тим, що саме ліві дотримуються такої лінії, що людина не може висловлювати свою думку". За його словами, він назвав війну "СВО", адже "великі держави називають напади спеціальними операціями".

"Росія назвала це спеціальною операцією. Але, звичайно, коли це триває вже два роки, то це війна", - сказав він, додавши, що "виступає за мир вже 50 років". 

  • 26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.
Теги:
Новини
вибори
Фінляндія
Війна з Росією
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Микола Патрушев
Автор Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
Патрушев заявив, що Україна може зникнути цьогоріч, а домовлятися про мир мають США та РФ "без інших країн". ЦПД відреагував
Київ
+2.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.09
    Купівля 42.09
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 січня
16:58
Оновлено
Дональд Трамп
Обговорили торгівлю і TikTok: Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
16:50
Огляд
Девід Лінч
Голлівуд прощається з Девідом Лінчем: чим запам'ятався режисер сюрреалістичного кіно
16:42
На фронті від початку доби відбулось 97 боєзіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку
16:38
Путін та президент Ірану Пезешкіан
Путін та президент Ірану Пезешкіан підписали договір про "стратегічне партнерство"
16:36
Христя Фріланд
Христя Фріланд, яка має українське коріння, офіційно висунула свою кандидатуру на пост прем'єра Канади
16:32
Розкрадання коштів Укрзалізниці: нардепа підозрюють у співорганізації злочинної групи
16:17
Ізраїль
Кабінет безпеки Ізраїлю ратифікував угоду про перемир'я з ХАМАС
16:00
OPINION
Рубіо розуміє справжню мету Путіна
15:57
Дмитро Масловський
Зеленський надав звання Героя України захиснику Дмитрові Масловському, який загинув у рукопашному бою
15:55
TikTok
Байден залишить за Трампом рішення стосовно заборони TikTok, - AP
15:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
У ворога вже стало закономірністю йти в штурми на "Жигулях": офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
15:37
Литва прапор
Литва погодилася збільшити витрати на оборону до 5% ВВП у відповідь на заклик Трампа
15:26
електроенергія
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію: ситуація в енергосистемі на 17 січня
15:23
Оновлено
У Києві на першій міністерській зустрічі у форматі Україна – Південно-Східна Європа ухвалили спільне комюніке
15:08
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: чотири людини загинули, є поранені
15:07
Георгій Судаков та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Збірна Бельгії перед грою з Україною звільнила головного тренера
15:01
енергетики
У Міненерго стверджують, що бронювання працівників енергетики працює "майже в автоматичному режимі"
14:46
У Кривому Розі внаслідок атаки РФ у чоловіка загинула його друга жінка: під час окупації Херсона він поховав дружину
14:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:05
OPINION
Катівні СБУ і страшний Зеленський. Як депутат Дмитрук ганьбить наші спецслужби за влучні удари по Росії
14:04
Ексклюзив
Олег Рибачук
У Трампа розуміють: програти Україну - це дати можливість Китаю виграти війну, - політик Рибачук
14:02
СБУ затримала коригувальника ракетних ударів РФ по Одесі, який у жіночому одязі фотографував військові об'єкти
13:55
ССО ЗСУ
Бійці ССО знищили та взяли в полон окупантів, які розстріляли двох воїнів ТрО
13:49
Герман Галущенко
"Жодна розподілена генерація не замінить атомну енергетику": Галущенко пояснив необхідність будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС
13:27
Віктор Орбан
"Настав час викинути їх з вікна": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії
13:11
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко назвав три стратегічні цілі для далекобійних ударів по об'єктах РФ
13:11
Оновлено
ППО
Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів. Через атаку РФ у Румунії піднімали винищувачі
12:52
Маргарита Потапова
На Запорізькому напрямку російський дрон атакував знімальну групу проєкту Ukrainian Witness
12:51
Азербайджан
The New York Times: Лідер Азербайджану впевнено кидає виклик Путіну в рідкісному конфлікті
12:50
Герман Галущенко
"Минулого року ми втратили більше ніж 9 ГВт": Галущенко про дефіцит в енергосистемі
12:47
Будинок з "Сам удома"
Будинок з "Сам удома" у передмісті Чикаго продали за $5,5 млн
12:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміцнення зв'язків Росії з Іраном впливає на війну в Україні, а британці передадуть нам нові системи ППО. Акценти світових ЗМІ 17 січня
12:20
Герман Галущенко
Галущенко запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть
12:20
Огляд
БпЛА Penguin
Летів понад дві доби без спочинку: що таке універсальні БПЛА Penguin, їхні параметри, можливості і як вони допомагають ЗСУ на фронті
12:04
OPINION
Це не Зеленський втрутився в польські вибори. Це кандидат у президенти Польщі втягнув Україну у свої вибори
11:41
Netflix випустив тизер завершального сезону серіалу "Ти" і оголосив дату премʼєри
11:24
Підготовка новоствореного стрілецького батальйону
Із вересня студенти ВНЗ проходитимуть базову загальновійськову підготовку, - Міноборони
11:13
OPINION
Українські біженці під ударом: чому Словаччина погрожує припиненням допомоги?
11:08
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк зупинилася у 1/16 фіналу Australian Open
11:04
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-8 січня
Противник намагається оточити майже з усіх напрямків Велику Новосілку, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV