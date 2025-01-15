Війна має перейти у 2026 рік, бо 2025-й може стати програшним для України, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Не слід розраховувати на те, що Трамп і Путін зустрінуться, все вирішать й ця війна закінчиться. Швидше за все - буде навпаки. Тому нам слід бути готовими до того, що все, як і раніше буде вирішуватись на фронті", - вважає Дикий.

Євген Дикий вважає, що Україна цілком ймовірно може програти у російсько-українській війні цього року. Тому слід готуватись до тривалого протистояння, щоб максимально послабити РФ та змусити капітулювати кремлівський режим.

"Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено. Коли Патрушев говорить, що можливо Україна в цьому році припинить своє існування, то це дійсно можливо. Просто потрібно відрізняти слово "можливо" від "гарантовано". Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", - наголосив він.

За словами екскомандира взводу батальйону "Айдар", Дональд Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку російсько-української війни. За програшем однієї зі сторін, як зауважив Дикий, стоятиме ряд факторів.

"Звісно, ми можемо не програти цю війну. По тому, що я спостерігаю в українському тилу, можу сказати, що у Патрушева є серйозні підстави для таких погроз. Бо якщо ми будемо жити так, як живемо зараз, то шанси на програш будуть збільшуватись. Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп", - підсумував Дикий.

14 січня помічник російського диктатора Микола Патрушев заявив, що перемовини щодо війни в Україні мають вестися між РФ і США. У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували



