Війна має перейти у 2026 рік, бо 2025-й може стати програшним для України, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що завершення війни у 2025 році означатиме поразку для України й тому краще продовжувати бойові дії до повного програшу РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Не слід розраховувати на те, що Трамп і Путін зустрінуться, все вирішать й ця війна закінчиться. Швидше за все - буде навпаки. Тому нам слід бути готовими до того, що все, як і раніше буде вирішуватись на фронті", - вважає Дикий.
Євген Дикий вважає, що Україна цілком ймовірно може програти у російсько-українській війні цього року. Тому слід готуватись до тривалого протистояння, щоб максимально послабити РФ та змусити капітулювати кремлівський режим.
"Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено. Коли Патрушев говорить, що можливо Україна в цьому році припинить своє існування, то це дійсно можливо. Просто потрібно відрізняти слово "можливо" від "гарантовано". Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", - наголосив він.
За словами екскомандира взводу батальйону "Айдар", Дональд Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку російсько-української війни. За програшем однієї зі сторін, як зауважив Дикий, стоятиме ряд факторів.
"Звісно, ми можемо не програти цю війну. По тому, що я спостерігаю в українському тилу, можу сказати, що у Патрушева є серйозні підстави для таких погроз. Бо якщо ми будемо жити так, як живемо зараз, то шанси на програш будуть збільшуватись. Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп", - підсумував Дикий.
- 14 січня помічник російського диктатора Микола Патрушев заявив, що перемовини щодо війни в Україні мають вестися між РФ і США. У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.23 Купівля 42.23Продаж 42.87
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе