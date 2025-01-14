"Перемовини мають вестися між РФ і США": помічник Путіна Патрушев заявив, що Україна може припинити існування у 2025-му
Помічник російського диктатора Микола Патрушев заявив, що перемовини щодо війни в Україні мають вестися між РФ і США
Про це пише російське пропагандистське видання РІА "Новости".
За словами Патрушева, переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн. Він наголосив, що Москві нема про що розмовляти ні з Великою Британією, ні з Бельгією.
"Говорячи про перспективи України, Патрушев не виключив, що у 2025-му вона взагалі припинить існування", - ідеться у дописі.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Україна має відмовитися від територій, і таким чином підтвердив, що РФ не зацікавлена в добросовісних переговорах.
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