"Перемовини мають вестися між РФ і США": помічник Путіна Патрушев заявив, що Україна може припинити існування у 2025-му

Про це пише російське пропагандистське видання РІА "Новости".

За словами Патрушева, переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн. Він наголосив, що Москві нема про що розмовляти ні з Великою Британією, ні з Бельгією.

"Говорячи про перспективи України, Патрушев не виключив, що у 2025-му вона взагалі припинить існування", - ідеться у дописі.