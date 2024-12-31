"Росія не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах": ISW проаналізував останнє інтерв'ю Лаврова

Таких висновків дійшов Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши інтерв'ю Лаврова пропагандистам ТАСС.

"В інтерв’ю кремлівському виданню новин ТАСС, опублікованому 30 грудня, Лавров заявив, що Росія не братиме участі в жодних переговорах щодо припинення війни в Україні, якщо Україна не відмовиться від свого права та мети звільнити свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Лавров додав, що Росія вважає ультиматумом завдання України щодо звільнення своєї території до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Кремль, імовірно, намагається нав’язати Україні нереалістичні вимоги, які порушують міжнародне право, щоб завадити проведенню законних добросовісних переговорів", - ідеться у звіті ISW.

Аналітики також зауважили, що РФ, імовірно, намагається змусити Захід схилити Україну визнати та прийняти територіальні поступки, які принесуть користь Росії в довгостроковій перспективі.

Експерти переконані, що Кремль "продовжуватиме домагатися повної капітуляції України".