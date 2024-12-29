Росія проти ідеї Трампа з розміщенням миротворців в Україні, - Лавров

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Лавров зазначив, що, за інформацією з різних джерел та інтерв'ю Трампа, яке він дав журналу The Times 12 грудня, новий президент США говорить про заморожування бойових дій на лінії фронту і передачу відповідальності за конфлікт з Росією європейським країнам.

"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, що звучать від імені представників команди обраного президента, - відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент британських і європейських сил", - підкреслив він.

Крім того, Лавров зауважив, що Москва не отримувала жодних офіційних сигналів від США щодо шляхів врегулювання конфлікту в Україні.

"До 20 січня - дати інавгурації - Дональд Трамп має статус "новообраний президент", а всю політику в усіх напрямах визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок із Росією від імені США. Періодично це, як ми регулярно інформуємо, відбувається, але мови про перемовини щодо України в таких контактах не йдеться", - додав очільник російського зовнішньополітичного відомства.