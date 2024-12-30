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РФ не планує долучатися до Саміту миру, - Лавров

Євген Козярін
30 грудня, 2024 понедiлок
05:51
Війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру брати участь у Саміті миру

Зміст

Про це він сказав у інтерв'ю ТАСС.

"Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у Саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення", - заявив Лавров.

За його словами, Україна не відмовилась від відновлення територіальної цілісності у межах 1991 року та виведення російських військ. 

"У жовтні пройшли засідання у рамках підготовки другого саміту. Хочуть запросити на нього Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум", - вважає міністр.

Що відомо про другий Саміт миру

Україна прагнула провести другий глобальний Саміт миру в листопаді 2024 року до президентських виборів у США. Проте згодом стало відомо, що другий Саміт миру у листопаді не відбудеться, "але все для його підготовки вже має бути готово".

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада 2024 року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

У жовтні президент України припустив, що якщо країни Глобального Півдня запросять російського диктатора Володимира Путін на другий Саміт миру, той не захоче брати участь. 

Зеленський також вважає, що індійський прем'єр Нарендра Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

30 жовтня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна готує план із трьох пунктів, який представлять на другому Саміті миру.

31 жовтня Офіс президента повідомив, що Україна почне формувати пропозиції до другого Саміту миру після тематичної конференції в Канаді щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

8 листопада речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що передумовою проведення другого Саміту миру є створення спільної основи для мирної угоди, що відображатиме позицію світової спільноти.

3 грудня Зеленський заявив, що Україна готова запросити РФ на другий Саміт миру. Але російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі.

27 грудня у МЗС заявили, що Україна підготувала усе необхідне для проведення другого Саміту миру, проте робота над зустріччю ще продовжується


 
Теги:
Україна
Росія
Сергій Лавров
переговори з РФ
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