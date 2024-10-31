Всі аспекти агресії РФ у одному документі: в ОП сказали, коли почнуть формувати пропозиції до другого Саміту миру

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Там зазначили, що Україна разом із партнерами завершує проведення тематичних конференцій щодо окремих пунктів Формули миру. На основі напрацювань цих форумів розпочнеться формування пропозицій до другого Саміту миру.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, починаючи із серпня й до листопада в межах таких конференцій опрацьовували всі пункти Формули миру.

"Були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної - після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів. Тобто всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Покроковий шлях до миру", - сказав Зеленський.

Так 30-31 жовтня в канадському Монреалі у змішаному форматі відбувається дев'ята тематична конференція щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб". За словами Володимира Зеленського, йдеться про десятки тисяч дітей, яких Росія викрала з окупованих територій України.

"На початку листопада ми завершимо нашу "Формулу миру", і президент Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, наприклад Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку", - додав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.