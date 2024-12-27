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Україна підготувала все необхідне для другого Саміту миру, - МЗС

Дар'я Куркіна
27 грудня, 2024 п'ятниця
16:28
Суспільство Саміт миру

Київ підготував усе необхідне для проведення другого Саміту миру, проте робота над зустріччю ще продовжується

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Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, повідомляє Суспільне.

Він підкреслив, що Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни. Також Київ підготував усе потрібне для другого Саміту, узгодив спільні позиції за Формулою та провів усі тематичні конференції.

"Тобто Україна станом на зараз, можна сказати, теж у сильній дипломатичній позиції, бо має все підготовлене. Але, звісно, для того, щоб саміт цей відбувся, щоб він був результативним, потрібна підготовка. Тобто терміни, які озвучувалися, були орієнтовними, і Україна завжди намагається все зробити якомога швидше, як ви знаєте", - зазначив Тихий.

Водночас речник наголосив, що робота ще триває.

"Просто саміт, або просто подія заради події, не потрібна, потрібно щось результативне. От над цим робота і триває", - додав він.

Що відомо про другий Саміт миру

Україна прагнула провести другий глобальний Саміт миру в листопаді 2024 року до президентських виборів у США. Проте згодом стало відомо, що другий Саміт миру у листопаді не відбудеться, "але все для його підготовки вже має бути готово".

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада 2024 року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

У жовтні президент України припустив, що якщо країни Глобального Півдня запросять російського диктатора Володимира Путін на другий Саміт миру, той не захоче брати участь. 

Зеленський також вважає, що індійський прем'єр Нарендра Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

30 жовтня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна готує план із трьох пунктів, який представлять на другому Саміті миру.

31 жовтня Офіс президента повідомив, що Україна почне формувати пропозиції до другого Саміту миру після тематичної конференції в Канаді щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

8 листопада речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що передумовою проведення другого Саміту миру є створення спільної основи для мирної угоди, що відображатиме позицію світової спільноти.

3 грудня Зеленський заявив, що Україна готова запросити РФ на другий Саміт миру. Але російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі.

Теги:
Новини
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Україна
Росія
МЗС України
Війна з Росією
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