Путін не хоче брати участь в Саміті миру, бо не знає, що робити після війни, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

"Якщо вони (країни Глобального Півдня - ред.) хочуть запросити Путіна, добре, нехай запросять. Але є одна річ. Він не хоче, бо не знає, що робити після цієї війни, що він робитиме далі. У нас є наш план, але він має свій власний план", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова, щоб Росія взяла участь у другому Саміті миру, але для цього має бути мирний план. Крім того, необхідний план із залучення країн Глобального Півдня.

За словами президента, Україна готова доповнювати свій план пунктами, які запропонують Китай, Бразилія та інші країни, якщо такі пункти будуть ґрунтуватися на Статуті ООН та допоможуть зупинити бойові дії.

Зеленський також додав, що Київ у будь-якому випадку підготує мирний план у листопаді, а якщо будуть пропозиції від інших країн, то може бути створено спільний план.