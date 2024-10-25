Путін заявив, що нібито Україна пропонувала йому нові переговори
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна через Туреччину пропонувала РФ провести перемовини щодо мирних інціатив
Про це він заявив на саміті БРІКС, передають РІА Новини.
Путін каже, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку "отримав від України якусь пропозицію для Росії".
"Високий представник подзвонив нам прямо з Нью-Йорку", - заявив диктатор. Він не розкрив деталі пропозиції.
"Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики", - сказав очільник Кремля.
За його словами, турецька сторона у своїй пропозиції також посилалася на Україну.
- Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 24 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані, заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США
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