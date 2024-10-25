Путін заявив, що нібито Україна пропонувала йому нові переговори

Про це він заявив на саміті БРІКС, передають РІА Новини.

Путін каже, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку "отримав від України якусь пропозицію для Росії".

"Високий представник подзвонив нам прямо з Нью-Йорку", - заявив диктатор. Він не розкрив деталі пропозиції.

"Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики", - сказав очільник Кремля.

За його словами, турецька сторона у своїй пропозиції також посилалася на Україну.

Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 24 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані, заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США