Путін під час виступу на БРІКС заявив, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США
Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 24 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані, заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.
Путін сказав, що вважає атаку України на Курську область втручанням Києва у вибори США. Мовляв, таким чином Київ намагається показати США, що "їхні вкладення в Україну були не марними".
Російський диктатор також заявив, що, мовляв, до "ескалації в Україні" призвели не дії РФ, а "держпереворот 2014 року". Водночас він вказав, що українські військовослужбовці нібито не зможуть використовувати високотехнологічну зброю без прямої участі військових НАТО.
"Усі в БРІКС налаштовані на завершення конфлікту в Україні якнайшвидше і бажано мирними засобами", - заявив очільник Кремля.
Мирні переговори України та РФ
Під час своєї промови Путін також висловився щодо ймовірних переговорів України та Росії. Він сказав, що нібито за посередництва Туреччини отримував пропозиції про переговори і погодився. Але, мовляв, через день після цього від переговорів нібито відмовився президент України Володимир Зеленський.
"Ватажки київського режиму не хочуть переговорів, тому що довелося б скасовувати воєнний стан і проводити вибори", - заявив Путін.
Путін звинуватив Захід у розширенні НАТО
Очільник Кремля також вкотре обурився буцімто несправедливим розширенням НАТО. Він заявив, що Росія "доб'ється зміни ситуації.
"Ми ж це говорили: не треба цього робити, це порушує нашу безпеку - розширення НАТО. Ні, все одно робили. Хіба це справедливо? Жодної справедливості тут немає, і ми хочемо змінити цю ситуацію і ми доб'ємося цього", - сказав він.
- 22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.
- На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.
- 23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам.
- Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС.
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