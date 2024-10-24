Путін під час виступу на БРІКС заявив, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.

Путін сказав, що вважає атаку України на Курську область втручанням Києва у вибори США. Мовляв, таким чином Київ намагається показати США, що "їхні вкладення в Україну були не марними".

Російський диктатор також заявив, що, мовляв, до "ескалації в Україні" призвели не дії РФ, а "держпереворот 2014 року". Водночас він вказав, що українські військовослужбовці нібито не зможуть використовувати високотехнологічну зброю без прямої участі військових НАТО.

"Усі в БРІКС налаштовані на завершення конфлікту в Україні якнайшвидше і бажано мирними засобами", - заявив очільник Кремля.

Мирні переговори України та РФ

Під час своєї промови Путін також висловився щодо ймовірних переговорів України та Росії. Він сказав, що нібито за посередництва Туреччини отримував пропозиції про переговори і погодився. Але, мовляв, через день після цього від переговорів нібито відмовився президент України Володимир Зеленський.

"Ватажки київського режиму не хочуть переговорів, тому що довелося б скасовувати воєнний стан і проводити вибори", - заявив Путін.

Путін звинуватив Захід у розширенні НАТО

Очільник Кремля також вкотре обурився буцімто несправедливим розширенням НАТО. Він заявив, що Росія "доб'ється зміни ситуації.

"Ми ж це говорили: не треба цього робити, це порушує нашу безпеку - розширення НАТО. Ні, все одно робили. Хіба це справедливо? Жодної справедливості тут немає, і ми хочемо змінити цю ситуацію і ми доб'ємося цього", - сказав він.