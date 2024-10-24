Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні

Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
18:47
Світ Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані

Зміст

Про це повідомляє "Голос Америки".

"В усьому світі нам потрібен мир. Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - заявив Гутерреш на саміті БРІКС.

Також він додав, що необхідно поважати "суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність всіх держав".

Водночас генсек ООН привітав прихильність присутніх на саміті країн до "багатосторонності та міжнародного розв'язання проблем", зазначивши, що держави представляють майже половину населення планети.

"Потрібна спільнота націй, яка працює як одна глобальна сім’я, щоб подолати глобальні виклики", - заявив Гутерреш.

Російський диктатор Володимир Путін натомість відповів на коментар генсека ООН про "глобальну сімʼю", сказавши, що "ми так і живемо" і в родинах "інколи доходить і до бійки".

  • 22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.
  • На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.
  • 23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ООН
Володимир Путін
Війна з Росією
Антоніу Гутерреш
Читайте також:
Автор Влад Дідусь
24 жовтня, 2024 четвер
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Старокостянтинові пошкоджено двоповерхівку та готель
Німеччина Україна
Автор Юлія Юліна
23 жовтня, 2024 середа
У Німеччині запропонували запровадити новий статус для біженців з України, аби зменшити витрати на соцвиплати
Вірменія
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Вірменія вслід за Казахстаном заявила, що не розглядає можливість вступу до БРІКС
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.39
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
24 жовтня
20:09
Live
Назар Волошин та Енцо Ле Фе (праворуч), Рома - Динамо
"Рома" - "Динамо" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
20:07
OPINION
Ухилянтська більшість і "тюрма для героїв"
20:05
путін
Путін під час виступу на БРІКС заявив, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США
19:35
Bayraktar TB2
У Baykar повідомили, коли планують добудувати завод із виробництва безпілотників в Україні
19:34
Держдума Росії
Держдума РФ ратифікувала договір про "всеосяжне партнерство" з КНДР
19:34
перше вересня, школа
В Україні за 4 роки закрили 2114 шкіл, а першокласників стало менше на понад 122 тис., - Education.ua
19:17
Міжнародний кримінальний суд
МКС: Монголія порушила Римський статут, не заарештувавши Путіна, справу передадуть до Асамблеї держав-учасниць
19:14
Ексклюзив
ДБР затримало керівницю МСЕК Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Системно корупцію у МСЕК може виявити тільки СБУ, - ексміністерка охорони здоровʼя України Скалецька
18:54
Росія з КНДР
Перші підрозділи зафіксували на Курщині: в ГУР розповіли, як і де РФ готує війська КНДР для війни проти України
18:30
Тарас Кремінь
Кремінь оголосив про початок "наступальної українізації"
18:23
діти, злочини росії
В Україну з тимчасово окупованої Херсонщини повернули 3-річну дитину
18:23
ЗСУ, мобілізація
Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК
18:21
Узбекистан, прапор
Узбекистан відмовився вступати до Євразійського економічного союзу з РФ
18:20
У Польщі судитимуть фермера з донькою через прапор СРСР та проросійський плакат
18:04
OPINION
Зволікання з деімперіалізацією стимулює "вату"
17:44
Тарас Кремінь
Мовний омбудсмен спростував твердження, нібито українськомовні люди переходять назад на російську
17:41
Польща
Після закриття генконсульства РФ у Познані 8 його працівників мають покинути Польщу, - МЗС
17:39
Венесуельські опозиціонери Едмундо Гонсалес Уруттія та Марія Коріна Мачадо
Лауреатами цьогорічної Премії Сахарова стали лідери опозиції Венесуели 
17:34
Донецька область, стела
У Покровській громаді через ворожі атаки загинули троє людей
17:25
Ексклюзив
Ліквідація МСЕК нічого не дасть, а призведе до ступору та колапсу цієї системи, - адвокат Гришин
17:18
Володимир Зеленський
Зеленський доручив членам Ставки розробити План посилення України: що він передбачає
17:17
Пресреліз
Режисер Владислав Робський завершив роботу над документальною дилогією "Народжені, щоб жити"
17:13
Китай
МЗС Китаю заявило, що "не знає" про перебування військ КНДР у РФ
17:12
на фото: ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: росіяни атакували Курщину 18 КАБами
16:54
Ашан
Французька мережа "Ашан" покидає російський ринок і готується продати дочірню компанію, - ЗМІ
16:50
Фінляндія
Фінляндія закрила два тимчасові пункти пропуску з РФ
16:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:28
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
"Вступ Білорусі у війну невигідний для Росії": експерт-міжнародник Радь назвав причину
16:25
Оновлено
Ілюстративне фото
Між Миколаєвом і Херсоном відновили залізничне сполучення, зупинене після ворожого обстрілу
16:24
Молдова
З Росії переказали $39 млн на підкуп виборців Молдови, - поліція
16:16
НАТО
В Україні зросла частка тих, хто підтримує вступ до ЄС і НАТО, - опитування
16:10
Ексклюзив
Су-25 росія
Є три версії: авіаексперт Криволап про відправку північнокорейських пілотів до РФ
16:06
PR
Чоловічі спортивні штани у повсякденному стилі – як їх поєднувати?
16:05
OPINION
РФ=КНДР, а Путін=Кім Чен Ин. Хто б міг подумати!
15:51
Вийшов трейлер фільму "Битва за світло" з Олександром Усиком про ППО, ДСНС та енергетиків
15:50
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південна Корея може розглянути поставки зброї Україні залежно від масштабів співпраці РФ і КНДР, - президент Сок Йоль
15:29
Рон Елі
У віці 86 років помер американський актор Рон Елі, відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі
15:25
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина підтримує повернення цілісності України в межах кордонів 1991 року дипломатичним шляхом, - заступник спікера парламенту Боздаг
15:08
ГУР попередило про підготовку "мітингів" проти військово-політичного керівництва України
14:54
Ексклюзив
Путін та Кім Чен Ин
Путін дуже вдало обрав час, щоб використати війська КНДР на фронті, - військовий оглядач Попович
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV