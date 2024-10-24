Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані
Про це повідомляє "Голос Америки".
"В усьому світі нам потрібен мир. Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - заявив Гутерреш на саміті БРІКС.
Також він додав, що необхідно поважати "суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність всіх держав".
Водночас генсек ООН привітав прихильність присутніх на саміті країн до "багатосторонності та міжнародного розв'язання проблем", зазначивши, що держави представляють майже половину населення планети.
"Потрібна спільнота націй, яка працює як одна глобальна сім’я, щоб подолати глобальні виклики", - заявив Гутерреш.
Російський диктатор Володимир Путін натомість відповів на коментар генсека ООН про "глобальну сімʼю", сказавши, що "ми так і живемо" і в родинах "інколи доходить і до бійки".
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