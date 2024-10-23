У Білому домі прокоментували цьогорічний саміт БРІКС у Росії
Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам
Про це повідомляє Голос Америки.
"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу", - сказав Кірбі.
За його словами, через ізольованість Росії на світовій арені президент країни Владімір Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".
- 22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.
- На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.
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