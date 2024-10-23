У Білому домі прокоментували цьогорічний саміт БРІКС у Росії

Про це повідомляє Голос Америки.

"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу", - сказав Кірбі.

За його словами, через ізольованість Росії на світовій арені президент країни Владімір Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".