Моді після обіймів з Путіним на саміті БРІКС у Казані заявив про готовність сприяти мирному врегулюванню в Україні
Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Казані в РФ на саміт БРІКС, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним. Після зустрічі й обіймів з російським диктатором Моді заявив про підтримку мирного врегулювання війни в Україні
Про це повідомляють Интерфакс та РИА-Новости.
"Щодо триваючого конфлікту між Росією та Україною: ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я вже говорив раніше, ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися мирними способами, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше встановлення миру і стабільності", - заявив індійський премʼєр на зустрічі з Путіним.
Водночас Моді додав, що Індія "в усіх зусиллях надає пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яку можливу допомогу і в майбутньому".
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