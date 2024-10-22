Моді після обіймів з Путіним на саміті БРІКС у Казані заявив про готовність сприяти мирному врегулюванню в Україні

Про це повідомляють Интерфакс та РИА-Новости.

"Щодо триваючого конфлікту між Росією та Україною: ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я вже говорив раніше, ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися мирними способами, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше встановлення миру і стабільності", - заявив індійський премʼєр на зустрічі з Путіним.

Водночас Моді додав, що Індія "в усіх зусиллях надає пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яку можливу допомогу і в майбутньому".