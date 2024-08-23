Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва

Про це повідомляє ведучий каналу "Еспресо" Андрій Смолій.

За його словами, офіційна мета візиту - зміцнення економічних зв’язків. Однак однією з ключових тем переговорів називають Формулу миру.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість розвинути попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту, що триває в Україні", — сказав Моді перед від’їздом з Делі, передає індійський канал NDTV.

Це перший в історії візит індійського прем'єра в Україну з часу здобуття незалежності у 1991 році.