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Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва

Ксенія Золотова
23 серпня, 2024 п'ятниця
09:02
Війна з Росією Прем'єр Індії Моді

У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до столиці України

Зміст

Про це повідомляє ведучий каналу "Еспресо" Андрій Смолій.

За його словами, офіційна мета візиту - зміцнення економічних зв’язків. Однак однією з ключових тем переговорів називають Формулу миру.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість розвинути попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту, що триває в Україні", — сказав Моді перед від’їздом з Делі, передає індійський канал NDTV.

Це перший в історії візит індійського прем'єра в Україну з часу здобуття незалежності у 1991 році.

  • Міністерство закордонних справ Індії у понеділок, 15 липня, викликало українського посла після заяв президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії.
Теги:
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