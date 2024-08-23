Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва
У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до столиці України
Про це повідомляє ведучий каналу "Еспресо" Андрій Смолій.
За його словами, офіційна мета візиту - зміцнення економічних зв’язків. Однак однією з ключових тем переговорів називають Формулу миру.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість розвинути попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту, що триває в Україні", — сказав Моді перед від’їздом з Делі, передає індійський канал NDTV.
Це перший в історії візит індійського прем'єра в Україну з часу здобуття незалежності у 1991 році.
- Міністерство закордонних справ Індії у понеділок, 15 липня, викликало українського посла після заяв президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії.
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