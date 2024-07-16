Індія викликала українського посла після зауважень Зеленського щодо поїздки прем’єра Моді до Москви
Міністерство закордонних справ Індії у понеділок, 15 липня, викликало українського посла після заяв президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії
Про це повідомляє The Economic Times.
"Це чітко свідчить про невдоволення Нью-Делі українською диспенсацією щодо коментарів Зеленського на адресу прем’єр-міністра", - зазначає видання.
Крім того, після висловлювань українського президента Індія відклала засідання спільної робочої групи з Україною з питань культури.
- Нагадаємо, 8 липня прем’єр Індії Моді прилетів до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього президент Зеленський розкритикував індійського прем'єра, який провів зустріч з очільником Кремля у день масованого ракетного обстрілу Росією України.
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