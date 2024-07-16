Індія викликала українського посла після зауважень Зеленського щодо поїздки прем’єра Моді до Москви

Про це повідомляє The Economic Times.

"Це чітко свідчить про невдоволення Нью-Делі українською диспенсацією щодо коментарів Зеленського на адресу прем’єр-міністра", - зазначає видання.

Крім того, після висловлювань українського президента Індія відклала засідання спільної робочої групи з Україною з питань культури.