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Індія викликала українського посла після зауважень Зеленського щодо поїздки прем’єра Моді до Москви

16 липня, 2024 вiвторок
10:21
Світ Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.

Міністерство закордонних справ Індії у понеділок, 15 липня, викликало українського посла після заяв президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії

Зміст

Про це повідомляє The Economic Times.

"Це чітко свідчить про невдоволення Нью-Делі українською диспенсацією щодо коментарів Зеленського на адресу прем’єр-міністра", - зазначає видання. 

Крім того, після висловлювань українського президента Індія відклала засідання спільної робочої групи з Україною з питань культури.

  • Нагадаємо, 8 липня прем’єр Індії Моді прилетів до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього президент Зеленський розкритикував індійського прем'єра, який провів зустріч з очільником Кремля у день масованого ракетного обстрілу Росією України. 

Теги:
Україна
Індія
Володимир Зеленський
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