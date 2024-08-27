Пєсков заявив, що прем'єр Індії Моді розповів Путіну про підсумки переговорів із Зеленським у Києві
У вівторок, 27 серпня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді
Про це повідомляє речник Кремля Дмитро Пєсков, пише РІА Новини.
"Путін у розмові з Моді дав принципову оцінку деструктивної лінії київської влади та її західних покровителів", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що індійський прем'єр поінформував Путіна про підсумки свого візиту до Києва і "наголосив на зацікавленості зробити внесок у врегулювання".
"Путін виклав російські підходи щодо шляхів вирішення конфлікту", - додали в Кремлі.
-
У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до столиці України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який розповів, що однією з тем їхньої розмови є Саміт миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.59
- EUR Купівля 45.8Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе