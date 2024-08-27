Пєсков заявив, що прем'єр Індії Моді розповів Путіну про підсумки переговорів із Зеленським у Києві

Про це повідомляє речник Кремля Дмитро Пєсков, пише РІА Новини.

"Путін у розмові з Моді дав принципову оцінку деструктивної лінії київської влади та її західних покровителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що індійський прем'єр поінформував Путіна про підсумки свого візиту до Києва і "наголосив на зацікавленості зробити внесок у врегулювання".

"Путін виклав російські підходи щодо шляхів вирішення конфлікту", - додали в Кремлі.