Сі Цзіньпін на саміті БРІКС у РФ закликав якнайшвидше досягти деескалації в Україні

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

"Разом із відповідними країнами ми ініціювали створення на майданчику ООН "групи друзів світу". Важливо якнайшвидше досягти деескалації ситуації та прокласти шлях до політичного врегулювання кризи", - заявив лідер Китаю.

Водночас він нагадав, що Китай разом із Бразилією підготували свій мирний план. За його словами, ця ініціатива щодо глобальної безпеки "мала позитивний відгук".

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю в справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що для його держави важливо бути осторонь війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту". Натомість під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня да Сілва просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".

26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.

Уже згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи. Своєю чергою високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив таке рішення Угорщини.

29 вересня речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив про підтримку китайсько-бразильського "мирного плану" щодо війни в Україні.

4 жовтня посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн запевнив, що позиція його держави стосовно врегулювання війни в Україні не змінилася, і будь-яка "мирна ініціатива" повинна поважати міжнародне право і Статут ООН.