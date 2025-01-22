Соціологія під час війни
Результати соціологічних досліджень, які все більше публікують під час війни без глибокого аналізу й роз’яснень та з не досить критичним ставленням в медіа, можуть принести неабияку шкоду
На них орієнтуються не лише українські громадяни, але й політики та наші партнери. Їхні дані використовують наші вороги у своїх пропагандистських кліше та ІПСО.
Є підстави взагалі поставити під сумнів певність деяких опитувань, або принаймні їхні інтерпретації. Хоча б з таких цілком очевидних причин:
По-перше, мало хто звертає увагу на похибку, яка разом зі зміщенням вибірки може показувати до 8-10% помилки, а то й більше.
По-друге, поза опитуваннями залишаються ті, хто залучений в Силах оборони України й хто залишився на тимчасово окупованих територіях, а це – мільйони громадян, та ще в умовах, що дуже відрізняються від інших.
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По-третє, жодним чином не враховується думка тимчасових закордонних біженців від війни (а от якщо будуть якісь вибори – то зразу почнуть говорити, що без їхньої позиції не можна визначати долю країни).
По-четверте, опитування проводять переважно не за звичною для довоєнної України методологією face-to-face, а іншими методами (переважно CATI), що не сприяє їхній точності.
По-п’яте, є проблеми й стосовно формулювання гострих питань громадянам, багато з яких викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої точності та об’єктивності.
До того ж самі соціологи дуже стисло пояснюють свої результати. А зараз якраз з кожним опитуванням, яке широко публікується, потрібні глибокі роз’яснення фахівців – в пресрелізах, на тематичних брифінгах, круглих столах.
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І наостанок: дуже прошу соціологів визнати, що методологія, де Україна розділяється на Захід, Схід, Північ та Південь – застаріла! Ви ж це добре знаєте. Припиніть це нарешті робити!
Принагідно, як Голова правління Українського кризового медіацентру запрошую керівників чи представників провідних українських соціологічних центрів та компаній провести незабаром спільний брифінг в пресцентрі УКМЦ із поясненням специфіки соціологічних опитувань в Україні в умовах війни та фаховим обговоренням цього питання.
Ми готові допомогти. Це – важливе питання для суспільства й формування виважених політичних рішень в Україні!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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