Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Соціологія під час війни
OPINION

Соціологія під час війни

Валерій Чалий
22 січня, 2025 середа
20:02
Погляд

Результати соціологічних досліджень, які все більше публікують під час війни без глибокого аналізу й роз’яснень та з не досить критичним ставленням в медіа, можуть принести неабияку шкоду

Зміст

На них орієнтуються не лише українські громадяни, але й політики та наші партнери. Їхні дані використовують наші вороги у своїх пропагандистських кліше та ІПСО.

Є підстави взагалі поставити під сумнів певність деяких опитувань, або принаймні їхні інтерпретації. Хоча б з таких цілком очевидних причин:

По-перше, мало хто звертає увагу на похибку, яка разом зі зміщенням вибірки може показувати до 8-10% помилки, а то й більше.

По-друге, поза опитуваннями залишаються ті, хто залучений в Силах оборони України й хто залишився на тимчасово окупованих територіях, а це – мільйони громадян, та ще в умовах, що дуже відрізняються від інших.

Читайте також: Підсумки та перспективи: ми вистоїмо

По-третє, жодним чином не враховується думка тимчасових закордонних біженців від війни (а от якщо будуть якісь вибори – то зразу почнуть говорити, що без їхньої позиції не можна визначати долю країни).

По-четверте, опитування проводять переважно не за звичною для довоєнної України методологією face-to-face, а іншими методами (переважно CATI), що не сприяє їхній точності.

По-п’яте, є проблеми й стосовно формулювання гострих питань громадянам, багато з яких викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої точності та об’єктивності. 

До того ж самі соціологи дуже стисло пояснюють свої результати. А зараз якраз з кожним опитуванням, яке широко публікується, потрібні глибокі роз’яснення фахівців – в пресрелізах, на тематичних брифінгах, круглих столах. 

Читайте також: Як Росія сіє зневіру

І наостанок: дуже прошу соціологів визнати, що методологія, де Україна розділяється на Захід, Схід, Північ та Південь – застаріла! Ви ж це добре знаєте. Припиніть це нарешті робити!  

Принагідно, як Голова правління Українського кризового медіацентру запрошую керівників чи представників провідних українських соціологічних центрів та компаній провести незабаром спільний брифінг в пресцентрі УКМЦ із поясненням специфіки соціологічних опитувань в Україні в умовах війни та фаховим обговоренням цього питання. 

Ми готові допомогти. Це – важливе питання для суспільства й формування виважених політичних рішень в Україні!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Валерій Чалий
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
біженці з України
Читайте також:
військові КНДР
Автор Анна Фечан
20 січня, 2025 понедiлок
The Wall Street Journal: Усередині елітного українського підрозділу: місія із захоплення північнокорейського солдата
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+1.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 січня
20:51
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп розкрив, що написав йому Байден у листі, коли залишив Білий дім
20:36
Оновлено
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
Пожежа в готелі на курорті в Туреччині: кількість загиблих зросла до 79, в межах розслідування затримали 11 осіб
20:26
Прапор США
США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову 1 тис. військових, - Reuters
20:16
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 22 січня
20:15
Ексклюзив
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Комісар ЄС Кубілюс розповів, які реформи є вирішальними для успішної євроінтеграції України
20:08
Суд відправив під варту екскомандира 155-ї бригади "Анна Київська" Рюмшина з можливістю застави
20:05
Ексклюзив
кадирівці
До 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ приєднався "Ахмат" та інші підрозділи: у 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
19:56
суд у справі головного психіатра ЗСУ Друзя
Головному психіатру ЗСУ, підозрюваному в незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
19:52
Оновлено
Юрій Галушкін
Бригадному генералу Галушкіну, який вийшов під заставу 5 млн грн, вручили нову підозру
19:46
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг припустив імовірність завершення війни в Україні у 2025 році
19:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Професор Айзенберг назвав умову, за якої б Китай виступав за негайне завершення російсько-української війни
19:33
Ексклюзив
Найбільш затребуваними в Силах оборони є оператори БПЛА й офіцери-психологи, - Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
19:30
Ексклюзив
робота військових, Часів Яр
Противник не отримав контролю над вогнетривким заводом у Часовому Яру: пресслужба 24-ї ОМБр
19:16
Марк Рютте
"Чекаю спільної роботи щодо України, РФ і Китаю": Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Рубіо
19:16
Ексклюзив
Хода памʼяті у Києві
У Києві відбулася Хода пам'яті про перших загиблих Героїв Небесної Сотні
18:58
Дональд Трамп
Трамп закликав Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні, інакше пообіцяв запровадити високі податки, тарифи й санкції щодо продукції РФ
18:54
водійка автобуса
В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання водійок автобусів і вантажівок
18:23
Стане найбільшою у Східній Європі: в Україні за підтримки Данії збудують другу чергу Тилігульської ВЕС
18:22
Суд відправив екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка під варту на 60 днів
18:19
Огляд
Дональд Трамп
Кабінет Трампа: кого новий президент США поставив на ключові посади
18:08
Ексклюзив
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Зміна президента США – можливість для України, потрібно використати це, - нардеп Синютка
18:07
гривня тисяча гривень
"Тепла зима": допомогу від держави отримають понад 5 тис. українських родин із дітьми
18:06
Ексклюзив
Велика Новосілка
Військовий експерт Ступак пояснив, чому росіянам вдається брати населені пункти "в кліщі"
18:03
OPINION
Арешти офіцерів: дайте армії спокій, дайте їй воювати
17:58
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
У водах Британії виявили шпигунський корабель РФ
17:52
Ексклюзив
Ілон Маск
"Це його політико-ідеологічне переконання": професор Айзенберг про жест Маска на інавгурації Трампа
17:52
Викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях. У КНУТКіТ закликали не довіряти анонімним джерелам
17:27
З початку доби на фронті відбулося 67 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 41 атаку
17:25
Ексклюзив
Андрюс Кубілюс
Українська оборонна промисловість буде цінним активом для ЄС, - єврокомісар Кубілюс
17:18
Оновлено
Донецька область
За минулу добу РФ обстріляла Донеччину 3829 разів: загинула людина, є поранені
17:02
OPINION
Ланцюг Злуки: Вже тоді мені здавалося, що ми перемогли...
17:01
Україна Польща
У Польщі заговорили про скасування допомоги "800+" для українців, які не працюють
17:00
Правоохоронці затримали ще 19 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах країни
16:32
Оновлено
Армія РФ атакувала Костянтинівку ФАБами та дроном: одна людина загинула, сім поранених
16:30
Ексклюзив
"Має бути чесне розслідування і покарання для дітей та батьків": радниця Зеленського з прав дитини про побиття дівчинки у Білій Церкві
16:29
Роберт Фіцо
Фіцо скликає радбез Словаччини через інформацію спецслужб про "захоплення влади"
16:29
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Україна має всі шанси стати історією успіху для ЄС, якщо продовжить шлях реформ і використає свій потенціал у ключових сферах, — єврокомісар Андрюс Кубілюс для Еспресо
16:27
Джокер: Безумство на двох
Оголосили претендентів на антипремію "Золота малина", найбільше номінацій у "Джокера 2"
16:23
Зеленський у Давосі зустрівся із власниками провідних компаній: говорили про інвестиції в Україну
16:21
застосунок Дія
У Дії відновили послугу єВідновлення після російської кібератаки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV