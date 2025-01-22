На них орієнтуються не лише українські громадяни, але й політики та наші партнери. Їхні дані використовують наші вороги у своїх пропагандистських кліше та ІПСО.

Є підстави взагалі поставити під сумнів певність деяких опитувань, або принаймні їхні інтерпретації. Хоча б з таких цілком очевидних причин:

По-перше, мало хто звертає увагу на похибку, яка разом зі зміщенням вибірки може показувати до 8-10% помилки, а то й більше.

По-друге, поза опитуваннями залишаються ті, хто залучений в Силах оборони України й хто залишився на тимчасово окупованих територіях, а це – мільйони громадян, та ще в умовах, що дуже відрізняються від інших. Читайте також: Підсумки та перспективи: ми вистоїмо

По-третє, жодним чином не враховується думка тимчасових закордонних біженців від війни (а от якщо будуть якісь вибори – то зразу почнуть говорити, що без їхньої позиції не можна визначати долю країни).

По-четверте, опитування проводять переважно не за звичною для довоєнної України методологією face-to-face, а іншими методами (переважно CATI), що не сприяє їхній точності.

По-п’яте, є проблеми й стосовно формулювання гострих питань громадянам, багато з яких викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої точності та об’єктивності.

До того ж самі соціологи дуже стисло пояснюють свої результати. А зараз якраз з кожним опитуванням, яке широко публікується, потрібні глибокі роз’яснення фахівців – в пресрелізах, на тематичних брифінгах, круглих столах. Читайте також: Як Росія сіє зневіру

І наостанок: дуже прошу соціологів визнати, що методологія, де Україна розділяється на Захід, Схід, Північ та Південь – застаріла! Ви ж це добре знаєте. Припиніть це нарешті робити!

Принагідно, як Голова правління Українського кризового медіацентру запрошую керівників чи представників провідних українських соціологічних центрів та компаній провести незабаром спільний брифінг в пресцентрі УКМЦ із поясненням специфіки соціологічних опитувань в Україні в умовах війни та фаховим обговоренням цього питання.