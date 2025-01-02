Метою у цьому випадку є наша зневіра і демотивація нас. Цих персонажів не варто плутати з тими, хто критикує, щоб змінити ситуацію на краще. Або ж з тими, кому вистачає розуму гнати негатив заради електоральних балів. Йдеться про іншу категорію — про тих, хто свідомо шкодить задля поразки України.

За моїми особистими спостереженнями (а цією проблематикою цікавлюся давно), ворог упродовж тривалого часу розвивав кілька середовищ так званих "альтернативних інтелектуалів". Це публічні експерти, які шукали собі нішу між двома іншими очевидними й зрозумілими таборами: державницьким і явно проросійським.

Проросійські "експерти" з початком повномасштабного вторгнення дали дьору з країни або залягли на дно. Замість них настав час виведення на арену "альтернативних інтелектуалів". Вони поступово розділилися на дві підгрупи. Одні з більш виразною антиукраїнською позицією, а інші — чітко залегендовані під патріотів. Дехто з таких навіть має стосунок до мілітарної сфери, що дає додаткові козирі у публічній дискусії.

До якої б з підгруп "альтернативних інтелектуалів" не належали ці персонажі, вони спрямовані на кілька цілей: Переконати нас, що всьо пропало і треба змиритися з поразкою. Переконати нас, що у початку війни винні ми самі. Ще більше підірвати довіру до державних інститутів (не так до окремих осіб при владі, як до інститутів загалом). Дискредитувати лідерів громадської думки зі справді державницькою позицією, які конструктивно впливають на українське суспільство і мобілізують його. Вишукано висміювати все українське (це не завжди відбувається прямо в лоб, інколи загортається дуже майстерно, особливо якщо це робить хтось з них, хто косить під патріота).

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Називати прізвищ не буду, бо це не моя робота. У Силах оборони мені відведено інший функціонал. Але точно знаю, що ціла низка прізвищ у цьому списку у багатьох з вас викликала б подив. І це не дивно, бо багато хто з них давно відомі особи з бездоганним публічним легендуванням. Зрештою, важливі не прізвища, а те, що несуть ці персонажі в маси. Можливо декого з них я помилково заношу до цієї ворожої мережі. В такому випадку ці персони — просто корисні ідіоти. Але майже певен, що якщо помиляюся, то в дуже окремих випадках.