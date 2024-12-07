Мене не так турбує, як це впливає на тил. Я сильно переживаю за те, як це демотивує усіх моїх побратимів, які боронять Україну і наближають поразку РФ.

Уявіть собі, якою зараз має бути мотивація бійця, що ризикує життям кожної миті, але з кожної праски чує, що якщо не завтра, то післязавтра буде мир.

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Хіба не очевидно, що цей триндьож, який нічим не закінчиться, деструктивно впливає на психоемоційний стан у війську зараз.