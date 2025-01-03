Підсумки та перспективи: ми вистоїмо
Україні стало важче. Суспільство втомилося. Песимістів побільшало. Про це свідчать усі дослідження*
Які ж фактори вплинули на те, що ми стали дивитися у 2025 рік менш оптимістично, ніж у 23-й і 24-й?
1. Фактор РФ. На думку багатьох — режим Путіна начебто встояв і непідвладний санкціям.
А гарматного м’яса у Мордоре вистачить ще на кілька років. І тому Путін може нас у довгій війні пересидіти.
Це все звичні російські маніпуляції. І наша аберація — тобто викривлене бачення.
Завжди здається, що у сусіда більший. У нього — краще. Насправді у них все погано, просто Путін бадьориться.
Все, що у них там показують — ще більша туфта — ніж у Єдиних новинах.
Але у нас народ ведеться, грузиться і панікує. Тому цей фактор впливає.
Читайте також: П'ять питань про 2025 рік
2. Управлінський фактор. Нами править ОПа — позаінституційна, некомпетентна, надзвичайно неефективна команда з "5-6 ефективних менеджерів".
Їх влада базується на тому, що Найвеличніший наскільки недалекий, що навіть ці "менеджери" здаються йому крутими. А світ сміється. А ми плачемо.
3. Уся внутрішня комунікація побудована на брехні. Брехня — головний управлінський метод та інструмент ОПи. Картинка — важливіша від реальності. Тому відбувається постійна мімікрія під "свого" виборця. Рішення приймаються не з огляду на реальність, а з огляду того, як на це подивиться тьотя з базару, яка досі вірить у Його велич.
4. Вся вертикаль влади побудована на хапальному інстинкті.
Найбільший демотиватор для суспільства і ЗСУ — тотальна корупція. Яких іще зашкварів ми не бачили? Ми бачили вже все.
А приходить завтра — і ми бачимо новий і страшніший зашквар. Ця камарилья нас не перестає дивувати.
Читайте також: Зовнішньополітичні підсумки 2024 року
5. Провалена зовнішня політика. Це так звана (термін взяв у Юрія Луценка) "політика хамства".
"Альо, чьо ми не в НАТО" — вже хрестоматійне. Переговори ведуть тіпочки в худі й в кєдах, а не затягнуті в костюми та краватки дипломати. Це дратує західних політиків, а значить знижує наші можливості.
А наші тіпочки цього не помічають. Бо малограмотні. Бо думають, що "А король то голий", — це не про них.
6. Тому провалені всі плани та саміти миру. Тому до Путіна на БРІКС — їдуть лідери великих країн.
Фактор проваленої дипломатії, проваленої на всіх напрямках — це те, що інтуїтивно відчуваємо усі ми. І оптимісти стають реалістами. Реалісти втрачають надію.
7. Фактор втрати принципів у світі. А все це тому, що світ змінився. Більшість стали грати в реал-політик. У часи Рейгана і США, і Папа Римський могли противитися злу, яким був СРСР.
І оголосити проти нього хрестовий похід за вторгнення в іншу країну.
А згадайте, які широкі були коаліції проти Хусейна, коли той вдерся в Кувейт? А зараз світ помілішав. Ми відчуваємо це і нам страшно. Бо якщо зло не лише не покарано — а його хочуть пробачити — це вже не той світ.
Читайте також: 2025-й: основний сценарій
8. Фактор Трампа. Зараз хтось каже, що це для нас може і шанс.
Який шанс? Несистемний політик (прям як наш — тільки масштабніший) — який вже, як і Путін — заявляє про претензії. То до сусідньої Канади, бо вони йому здаються 51 штатом. То до Данії, бо йому чомусь потрібна Гренландія. То до Панами з каналом.
Та Путін сміливо завтра скаже: "І оці хлопці мені не дозволяють колупатися в носі?".
Трамп сумнівається у нашій суб’єктності. А це порушення самого головного світового правила.
Можливо, я ще щось забув, так ви додайте.
Усі ці фактори уже призводять до того, що оптимістів в Україні поменшало.
Зараз скажуть мені: А ЗСУ? Правильно. Наша камарилья докотилася навіть до того, що змістила Залужного.
Бо ми думали ще рік тому: ну, хай там що, а війну у нас ведуть військові. Бо немає нічого гіршого, як втручання "піджаків" і політиків у справи військових.
Але і тут вони влізли. І особисто для мене це було у цьому році тривожним дзвіночком.
Але не втрачаємо надії. Бо поки стоять хлопці на усіх фронтах, і поки є оця єдність фронту і тилу — ми можемо сміливо дивитися вперед.
Усі суспільства втомлюються від війни. Втомились і ми, і супостати. Але ми вистоїмо. Бо у нас на дві мотивації більше, ніж у них. Бо ми на своїй землі та за своє стоїмо.
Ми тут не за бабки.
І у нас дух міцніший.
Ну і по секрету: гуцули кажуть, що Бог — українець!
Тож не зважаючи на усю підлість ворога, слабкість/глупість певних світових політиків чи тупі зусилля внутрішньої камарильї — ми вистоїмо.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе