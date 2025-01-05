На ТОТ Запоріжжя почастішали етнічні конфлікти між військовими РФ, - "Атеш"
На окупованих територіях Запорізької області фіксують етнічні конфлікти між російськими військовослужбовцями. Головне протистояння відбувається між росіянами та представниками кавказьких народів
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
За даними партизанів, у 70-му мотострілецькому полку РФ фіксуються регулярні випадки словесних образ, заснованих на національній приналежності, а також фізичні розправи.
"У полку є безліч антипутінськи налаштованих солдатів, які протидіють своєму командуванню. Ці військовослужбовці організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку в місцях дислокації підрозділу", - повідомляє "Атеш".
- Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що наразі росіяни стоять перед проблемою: де брати людей для поповнення абсолютно шалених втрат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.57
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе