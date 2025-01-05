На ТОТ Запоріжжя почастішали етнічні конфлікти між військовими РФ, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

За даними партизанів, у 70-му мотострілецькому полку РФ фіксуються регулярні випадки словесних образ, заснованих на національній приналежності, а також фізичні розправи.

"У полку є безліч антипутінськи налаштованих солдатів, які протидіють своєму командуванню. Ці військовослужбовці організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку в місцях дислокації підрозділу", - повідомляє "Атеш".