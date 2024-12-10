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Ексклюзив

У росіян майже скінчилися люди, готові воювати за гроші, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий

Оксана Ліховід
10 грудня, 2024 вiвторок
12:28
Війна з Росією окупанти

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що наразі росіяни стоять перед проблемою: де брати людей для поповнення абсолютно шалених втрат

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Нарешті, у росіян практично закінчилися люди, готові продати своє життя за гроші. Спроба збільшити суму, за яку вони купують людське життя, не спрацювала. Росіяни думали, що купили найбідніших. Ну, окей, але вони закінчуються, і треба просто більше платити. В принципі, кількість людей, які готові воювати, тим більше на війні з такими ризиками, як ця, за гроші обмежена. Далі починаються люди, які ні за які гроші воювати не збираються. І росіяни вперлися в це обмеження. Це явно для них несподіванка", - зауважив Дикий.

За словами екскомандира взводу батальйону "Айдар", два роки поспіль росіяни дуже непогано поповнювали свою армію. У РФ один раз застосували примусову мобілізацію, восени 2022 року, і це успішно спрацювало. Півмільйоном мобілізованих ворог утримав так звану лінію Суровікіна, а далі у росіян два роки не було проблем з набором за гроші.

"Росіяни два роки постійно поповнювали свої абсолютно шалені втрати й не помічали, що поступово люди вичерпуються. Вони вирішили купу проблем тим, що набрали багато в'язнів. Але в'язні закінчуються, і вперше в новітній історії Росії почали закривати в'язниці, бо нема кому сидіти", - наголосив Дикий. 

Екскомандир взводу батальйону "Айдар" пояснив, що росіяни спочатку вибрали депресивні регіони, зокрема ті, де проживали етнічні меншини. Таким чином, одночасно розв'язавши дві проблеми:  воювали проти нас і фактично остаточно знищували свої етнічні меншини.

"Бо в тій самій Бурятії знайти чоловіка репродуктивного віку – вже велика проблема. Більшість малих народів може просто припинити своє існування через цю війну. Далі вони пішли в економічно депресивні регіони та почали шалено підіймати гроші. Потім почали набирати в Москві, Єкатеринбурзі та Петербурзі, але й тут ресурси майже вичерпано", - вважає Дикий. 

Екскомандир взводу батальйону "Айдар" також додав, що наразі росіяни стоять перед проблемою - де брати людей для поповнення своїх абсолютно шалених, нереальних втрат.

  • У листопаді Україна втратила рекордну кількість територій від початку позиційної війни у 2022 році – 725 км кв. Але сили РФ також втратили рекордну кількість військових – понад 45 тис., а пропорція цих втрат знову сягнула 1 до 5 на користь ЗСУ
  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже понад 750 тисяч військових. За останню добу – 1660 осіб.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
окуповані території
Військові новини
втрати окупантів
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