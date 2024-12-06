Втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні перевищили 750 тис. військових

"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів

Політолог Таран розповів, які три обіцянки Трамп може дати Путіну, щоб змусити його до паузи у війні