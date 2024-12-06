Втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні перевищили 750 тис. військових
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже понад 750 тисяч військових
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 750610 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9514 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19518 (+46) од,
- артилерійських систем – 21043 (+20) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 3633 (+3)
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
- У ніч на 6 грудня Сили ППО знищили 32 із 53 безпілотників ворога в шести областях.
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