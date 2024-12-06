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Сили ППО знищили 32 із 53 безпілотників ворога в шести областях

Катерина Ганжа
6 грудня, 2024 п'ятниця
07:39
Війна з Росією ППО

У ніч на 6 грудня російська окупаційна армія запустила по території України 53 ударні БПЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Оборонці українського неба знищили 32 ворожі дрони

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Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 6 грудня РФ атакувала Україну 53-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямку Орла. 

"Станом на 07:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях", - розповіли в Повітряних силах.

Також там додали, Що 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

  • Російська терористична армія ввечері 5 грудня запустила на територію України ударні безпілотники. У Києві та області працювала ППО. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
окупанти
безпілотник
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