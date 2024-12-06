Сили ППО знищили 32 із 53 безпілотників ворога в шести областях

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 6 грудня РФ атакувала Україну 53-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямку Орла.

"Станом на 07:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях", - розповіли в Повітряних силах.

Також там додали, Що 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.