Сили ППО знищили 32 із 53 безпілотників ворога в шести областях
У ніч на 6 грудня російська окупаційна армія запустила по території України 53 ударні БПЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Оборонці українського неба знищили 32 ворожі дрони
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 6 грудня РФ атакувала Україну 53-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямку Орла.
"Станом на 07:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях", - розповіли в Повітряних силах.
Також там додали, Що 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
- Російська терористична армія ввечері 5 грудня запустила на територію України ударні безпілотники. У Києві та області працювала ППО.
- Актуальне
- Важливе