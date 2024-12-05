Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 5 грудня

Про це інформують Повітряні сили.

О 19:19 стало відомо про загрозу застосування ударних БПЛА на Чернігівщині, згодом група безпілотників рухалась із півночі області в напрямку Чернігова. Невдовзі нову групу безпілотників зафіксували на Сумщині.

Станом на 20:35 декілька груп безпілотників перебували біля Чернігова та в районі Ніжина. Також БПЛА фіксували на Сумщині: більшість в районі Глухова та дрон у напрямку Конотопа. Згодом група безпілотників рухалась із Сумщини курсом на Полтавщину.

О 21:20 "шахеди" рухались:

на Чернігівщині в напрямку півночі Київщини та в районі Славутича, Ніжина та Конотопа

на Полтавщині в районі Котельви, курс - південно-західний

За пів години БПЛА фіксували на Сумщині. Вони через Глухів та Ромни рухались на Чернігівщину. Водночас "шахеди" з Чернігівської області тримали курс на Київщину, інші рухались в районі Ніжина та Козельця. БПЛА також перебували у передмісті Полтави та в районі Броварів, Борисполя та Димера.

О 22:10 декілька груп ударних БПЛА із Київщини рухались в напрямку Житомирської області.

О 22:41 нові групи ударних безпілотників залітали на Чернігівщину та Сумщину. Також фіксували БПЛА у напрямку Вишгорода та Києва.

ППО на Київщині

О 21:43 у Київській ОВА повідомили, що у регіоні зафіксували ворожі безпілотники. У області працює ППО.

О 22:51 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі столиці працюють сили ППО.

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