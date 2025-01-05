В Херсоні, який постійно під обстрілами, почали встановлювати камери контролю швидкості, - депутатка міськради Погомій
Депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій повідомила, що в Херсоні поліція розпочала встановлення камер для контролю швидкості руху авто
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Окупанти не припиняють полювати за цивільними людьми в Херсоні. Кожного дня в Херсоні є поранені та, на жаль, загиблі. Щодня місто потерпає від ворожих обстрілів. Людям лише здається, що це вже менші обстріли, ніж той, який місто пережило 20 грудня. Насправді в різних районах містах є прильоти, а дрони окупантів все далі й далі вглиб міста можуть долітати", - розповіла Погомій.
Депутатка розповіла, що люди в Херсоні намагаються швидко пересуватись по місту, щоб не потрапити під атаку ворожих дронів, а тому встановлення камер контролю швидкості точно сьогодні не на часі.
"Вчора дізналась новину, що в Херсоні поліція почала встановлювати камери контролю швидкості. Поки що підтвердити цього не можу, бо особисто не бачила. Якщо відверто, то в місті страшно на світлофорах зупинятись, там де вони працюють, бо не знаєш чи немає над тобою ворожого дрону. Сьогодні точно не на часі встановлювати у місті камери контролю швидкості. Оскільки, тільки завдяки тому, що можна швидко на авто проїхати, вдається зберегти своє життя", - додала вона.
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