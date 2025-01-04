Американський подкастер Лекс Фрідман записав інтерв'ю з Зеленським
Американський ведучий подкасту Лекс Фрідман записав 3-годинне інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським
Про це Фрідман написав у соцмережі Х.
"Я мав чудову розмову з Володимиром Зеленським. Епізод подкасту вийде в понеділок. Понад 3 години", – йдеться в дописі.
Зазначимо, що наприкінці листопада 2024 року Фрідман висловив бажання провести 3-годинний подкаст із президентом Володимиром Зеленським.
Про Лекса Фрідмана
Лекс Фрідман – народжений як Олексій Олександрович Фрідман – американський спеціаліст з інформатики, ведучий подкасту та дослідник штучного інтелекту.
Лекс народився в СРСР, має українсько-єврейське походження. Родина Фрідмана переїхала до США в 1994 році, коли йому було приблизно 11 років.
У 2018 році Лекс Фрідман почав вести свій подкаст про штучний інтелект, який мав однойменну назву. Пізніше він змінив назву на Lex Fridman Podcast, щоб розширити тематику, яка тепер охоплює питання науки, політики та культури.
Всі його інтерв'ю зазвичай тривають від 2 до 4 годин. У подкасті, зокрема, брали участь Каньє Вест, Ілон Маск і Марк Цукерберг.
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