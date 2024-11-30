Американський ведучий Лекс Фрідман запише 3-годинний подкаст із Зеленським

Про це Лекс Фрідман написав у соцмережі X.

"Я хотів би зробити 3-годинний подкаст з Володимиром Зеленським. Заради цього я приїду до Києва. Зробімо це", – йдеться у дописі Фрідмана.

У відповідь на це президент України написав: "Домовились. Побачимось в Україні".

Про Лекса Фрідмана

Лекс Фрідман – народжений як Олексій Олександрович Фрідман – американський спеціаліст з інформатики, ведучий подкасту та дослідник штучного інтелекту.

Лекс народився у СРСР, має українсько-єврейське походження. Родина Фрідмана переїхала до США у 1994 році, коли йому було приблизно 11 років.

У 2018 році Лекс Фрідман почав вести свій подкаст про штучний інтелект, який мав однойменну назву. Пізніше він змінив назву на Lex Fridman Podcast, щоб розширити тематику, яка тепер охоплює питання науки, політики та культури.

Всі його інтерв'ю зазвичай тривають від 2 до 4 годин. У подкасті, зокрема, брали участь Каньє Вест, Ілон Маск і Марк Цукерберг.