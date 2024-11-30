Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський

Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

Зеленський наголосив, що, попри обмежену кількість F-16, наявних в України, їхня ефективність у боротьбі з російськими повітряними загрозами залишається високою.



"Як працюють F-16 на сьогодні? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", - розповів президент.