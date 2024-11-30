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Головна Світ Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський

Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський

Світлана Кравченко
30 листопада, 2024 субота
10:48
Світ

Президент Володимир Зеленський заявив, що винищувачі F-16 успішно знищили сім російських крилатих ракет, спрямованих на українську енергетику та цивільні об'єкти уночі 28 листопада

Зміст

Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

Зеленський наголосив, що, попри обмежену кількість F-16, наявних в України, їхня ефективність у боротьбі з російськими повітряними загрозами залишається високою.

"Як працюють F-16 на сьогодні? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", - розповів президент.

  • Нагадаємо, увечері 27 листопада російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА, а вже зранку 28 листопада підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет. У кількох областях були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, також постраждали люди.
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Війна з Росією
F-16
ракетний удар
крилата ракета
Авіація
Енергетика
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