Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що винищувачі F-16 успішно знищили сім російських крилатих ракет, спрямованих на українську енергетику та цивільні об'єкти уночі 28 листопада
Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.
Зеленський наголосив, що, попри обмежену кількість F-16, наявних в України, їхня ефективність у боротьбі з російськими повітряними загрозами залишається високою.
"Як працюють F-16 на сьогодні? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", - розповів президент.
- Нагадаємо, увечері 27 листопада російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА, а вже зранку 28 листопада підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет. У кількох областях були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, також постраждали люди.
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