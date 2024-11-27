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Оновлено

Росіяни запустили ударні БПЛА по території України: ситуація ввечері 27 листопада

Катерина Ганжа
27 листопада, 2024 середа
23:55
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Ввечері середи, 27 листопада, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА

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О 22:02 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА на Запоріжжі.

Вже о 22:04 повідомлялося про ворожий дрон над Запоріжжям. 

Станом на 22:08 у Повітряних силах попередили також про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області. 

О 22:11 повідомлялося про  групу ворожих ударних БПЛА через Запоріжжя курсом на північний захід.

О 22:14 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА для Дніпропетровської області. 

О 22:16 стало відомо про групу ударних ворожих БПЛА з Сумщини курсом на захід.

Станом на 22:20 група ударних ворожих БПЛА рухалася із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.

Також станом на 22:21 повідомлялося про ворожі БПЛА над Запоріжжям. 

Станом на 22:33 БПЛА:

  • На Сумщині – курсом на захід та південний захід.
  • На півдні Чернігівщини – курсом на  південний захід.
  • В центрі Запоріжжя – курсом на  північний захід.
  • На заході Дніпропетровщини – курсом на  північний захід.

О 22:34 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Чернігівщини. 

О 22:43 повідомлялося про ворожий БПЛА в напрямку Сум. 

Станом на 23:01 ворожі ударні БПЛА: 

  • На Сумщині – курсом на південний захід та південь.
  • На Чернігівщини – курсом на  захід та південний захід.
  • На Запоріжжі – курсом на північний захід.
  • На Дніпропетровщині – курсом на  північний захід.

О 23:06 ворожий безпілотник рухався в напрямку Запоріжжя з північного сходу, приблизно в цей самий час ще один безпілотник прямував на Чернігів зі сходу, а Кіровоградщині  загрожували ударні БПЛА з Дніпропетровщини. О 23:11 Повітряні сили повідомили про те, що Київщині загрожують ударні БПЛА з Чернігівщини. Окрім того, о 23:13 дрони зафіксували над Запоріжжям. 

О 23:19 військові попередили, що Полтавщині загрожують ударні БПЛА з південного заходу, а о 23:23 додалася загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.

Окрім того, Повітряні сили попереджали про загрозу Кременчуку, в напрямку якого рухався  дрон з північного заходу. На Суми БПЛА летів з півночі, а на Бориспіль - з північного сходу.

Відповідно до оновленої інформації Повітряних сил, станом на 23:38 ситуація була такою: 

  • нові ворожі БПЛА фіксували на  Сумщині -  курсом на захід, південний захід, південь;
  • БПЛА, які фіксували на Чернігівщині, рухалися на захід і південний захід;
  • БПЛА на півночі Полтавщини тримали курс на південний захід
  • БПЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини рухалися курсом  на північний захід.

О 23: 50 пролунала повітряна тривога в Києві. Повітряні сили попередили, що в цьому напрямку рухається російський дрон з боку Борисполя.

Новина доповнюватиметься…

  • Протягом атаки російських безпілотників у ніч проти середи, 27 листопада, оборонцям українського неба вдалося знищити 36 ворожих дронів. 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
безпілотник
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