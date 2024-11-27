Росіяни запустили ударні БПЛА по території України: ситуація ввечері 27 листопада

О 22:02 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА на Запоріжжі.

Вже о 22:04 повідомлялося про ворожий дрон над Запоріжжям.

Станом на 22:08 у Повітряних силах попередили також про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області.

О 22:11 повідомлялося про групу ворожих ударних БПЛА через Запоріжжя курсом на північний захід.

О 22:14 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА для Дніпропетровської області.

О 22:16 стало відомо про групу ударних ворожих БПЛА з Сумщини курсом на захід.

Станом на 22:20 група ударних ворожих БПЛА рухалася із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.

Також станом на 22:21 повідомлялося про ворожі БПЛА над Запоріжжям.

Станом на 22:33 БПЛА:

На Сумщині – курсом на захід та південний захід.

На півдні Чернігівщини – курсом на південний захід.

В центрі Запоріжжя – курсом на північний захід.

На заході Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

О 22:34 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Чернігівщини.

О 22:43 повідомлялося про ворожий БПЛА в напрямку Сум.

Станом на 23:01 ворожі ударні БПЛА:

На Сумщині – курсом на південний захід та південь.

На Чернігівщини – курсом на захід та південний захід.

На Запоріжжі – курсом на північний захід.

На Дніпропетровщині – курсом на північний захід.

О 23:06 ворожий безпілотник рухався в напрямку Запоріжжя з північного сходу, приблизно в цей самий час ще один безпілотник прямував на Чернігів зі сходу, а Кіровоградщині загрожували ударні БПЛА з Дніпропетровщини. О 23:11 Повітряні сили повідомили про те, що Київщині загрожують ударні БПЛА з Чернігівщини. Окрім того, о 23:13 дрони зафіксували над Запоріжжям.

О 23:19 військові попередили, що Полтавщині загрожують ударні БПЛА з південного заходу, а о 23:23 додалася загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.

Окрім того, Повітряні сили попереджали про загрозу Кременчуку, в напрямку якого рухався дрон з північного заходу. На Суми БПЛА летів з півночі, а на Бориспіль - з північного сходу.

Відповідно до оновленої інформації Повітряних сил, станом на 23:38 ситуація була такою:

нові ворожі БПЛА фіксували на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;

БПЛА, які фіксували на Чернігівщині, рухалися на захід і південний захід;

БПЛА на півночі Полтавщини тримали курс на південний захід

БПЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини рухалися курсом на північний захід.

О 23: 50 пролунала повітряна тривога в Києві. Повітряні сили попередили, що в цьому напрямку рухається російський дрон з боку Борисполя.

Новина доповнюватиметься…