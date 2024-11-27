Росіяни вночі випустили по Україні майже 90 дронів: ППО знищила 36 ворожих БПЛА

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 19:30 26 листопада і всю ніч росіяни атакували Україну 89 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 27 листопада відомо про 36 збитих ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Ще 48 російських дронві - локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, а решта 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій України.