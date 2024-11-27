Росіяни вночі випустили по Україні майже 90 дронів: ППО знищила 36 ворожих БПЛА
Протягом атаки російських безпілотників у ніч проти середи, 27 листопада, оборонцям українського неба вдалося знищити 36 ворожих дронів
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що з 19:30 26 листопада і всю ніч росіяни атакували Україну 89 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00 27 листопада відомо про 36 збитих ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.
Ще 48 російських дронві - локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, а решта 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій України.
- У столиці через падіння уламків двоє постраждалих, одного з них госпіталізували. На Київщині є руйнування. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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